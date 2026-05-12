Sport e disabilità: Regione Lombardia rinnova l’accordo con il Comitato Paralimpico

Avvicinare allo sport le persone con disabilità come strumento fondamentale per il recupero fisico, psichico e relazionale, promuovendo al contempo la piena consapevolezza delle proprie potenzialità. Con questo obiettivo la Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Lombardia.

L’intesa dà ufficialmente il via all’ottava edizione del “Progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia“. L’iniziativa riconosce il valore chiave dello “sport-terapia” e offrirà 109 percorsi sportivi individuali della durata di 30 ore ciascuno. Al termine del ciclo, i partecipanti verranno incentivati al tesseramento per garantire la continuità dell’attività nel medio e lungo periodo.

L’impegno economico

Il quadro finanziario per la realizzazione del progetto prevede un investimento complessivo di 68.670 euro. Le risorse sono così ripartite:

65.000 euro a carico di Regione Lombardia

3.670 euro stanziati direttamente dal CIP Lombardia

L’accordo disciplina nel dettaglio le modalità organizzative, i ruoli operativi, le tempistiche di attuazione e la gestione dei fondi tra i due enti sottoscrittori.

I commenti: l’effetto traino delle Paralimpiadi

La firma del protocollo assume un significato particolare nel contesto sportivo attuale, come sottolineato dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi:

“Nell’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 rinnoviamo con orgoglio l’accordo con il CIP. I Giochi invernali ospitati dalla nostra Lombardia hanno mostrato al mondo il talento straordinario delle persone con diverse abilità. Lo scorso anno abbiamo sostenuto 109 progetti. Oggi rilanciamo con ancora più convinzione: secondo i dati del CIP, le Paralimpiadi generano un aumento del 20-25% della pratica sportiva tra le persone con disabilità. È questo l’obiettivo che ci guida: rendere lo sport un diritto reale per tutti”.

Un’efficacia sul territorio confermata anche dall’assessore Elena Lucchini, che ha posto l’accento sui riscontri sociali dell’iniziativa:

“Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione, crescita personale e benessere. Questo progetto, nelle sue precedenti edizioni, ha già dimostrato risultati importanti sul territorio, favorendo percorsi di autonomia, socialità e partecipazione attiva. Continuiamo quindi a investire nello sport come leva fondamentale di inclusione e qualità della vita”.