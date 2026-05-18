Sport, turismo e sostenibilità. Partirà da Angera la tappa del Giro-E

Angera sarà protagonista nella mattina di venerdì 22 maggio di una tappa del Giro-E Enel, l’evento collaterale al Giro d’Italia organizzato da RCS Sport. La cittadina della Rocca sarà il punto di partenza di un evento che sarà arricchito di numerosi momenti culturali e sportivi. La tappa Angera – Verbania è stata presentata questa mattina in sala consiliare alla presenza dei rappresentanti del Comune, della Camera di Commercio e delle realtà coinvolte. (nella foto, da sinistra: Anna Deligios, Marcella Androni, Cristian Marzetta e Lorenzo Franzetti)

ANGERA È IL LUOGO IDEALE

Il Giro-E è un’iniziativa che accompagna il Giro d’Italia e che segue le tappe ufficiali (in questo caso, Alessandria- Verbania), vedrà la partenza di numerose squadre che su biciclette a pedalata assistita percorreranno l’ultimo tratto della tappa prima dell’arrivo dei corridori professionisti. Ad esprimere soddisfazione per il coinvolgimento di Angera è stata dapprima la sindaca Marcella Androni: «Siamo assolutamente felici di essere stati selezionati. La candidatura è nata dalla convinzione che Angera sia un’ambientazione ideale per questo tipo di eventi e dalla volontà di aumentare la visibilità del territorio, perseguendo allo stesso tempo un concetto di sostenibilità nella mobilità e in campo ambientale».

La prima cittadina ha anche ricordato gli ultimi appuntamenti che hanno richiamato migliaia di partecipanti come la rassegna dedicata alle mongolfiere e il raduno delle moto del Distinguished Gentleman’s Ride. Androni ha ringraziato inoltre gli uffici comunali, l’ex assessore Giacomo Baranzini e la Camera di Commercio per il supporto nella progettazione e promozione dell’appuntamento.

«Abbiamo fortemente voluto Angera come tappa del Giro E – ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura, Cristian Marzetta – sia dal punto di vista sportivo che turistico e della sostenibilità, tra i temi questi che portiamo avanti da sempre. Il turismo sui laghi cresce di anno in anno e noi vogliamo accompagnare questa crescita incentivando un turismo attento al territorio e che scelga una mobilità dolce».

GREEN FUN VILLAGE

Sul lungolago verrà allestito il Green Fun Village, un’area con stand, intrattenimento e attività per bambini. La mattina vedrà il coinvolgimento delle scuole e degli studenti. Sul lungolago saranno montati inoltre due palchi che ospiteranno la presentazione delle squadre e le caratteristiche di alcune realtà locali con spazio per le de.co (prodotti tipici a denominazione comunale), il museo, la biblioteca e le associazioni del territorio. Sono previsti inoltre gli stand di Varese DoYouBike con guide cicloturistiche, gli studenti “Tourist Angeles” e del Consorzio Miele Varesino promossi in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese.

L’evento infatti è sostenuto da Fondazione Varese Welcome e dall’ente camerale. «Questa tappa è in linea con i valori che portiamo avanti siamo sul fronte della promozione turistica sportiva che dell’invito alla scoperta del territorio in modo sostenibile», ha commentato Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio. Ma quella di venerdì sarà anche e soprattutto una giornata di sport: in questo si inserisce la Pedalata Rosa, organizzata dall‘Unione Ciclistica Sportiva e dalla Bottega del Romeo di Ispra, un percorso “passerella” tra Ranco, Angera e Ispra a cui parteciperanno anche alcuni protagonisti del ciclismo locale e non solo. «Il Giro d’Italia è una grande opportunità – ha ricordato Lorenzo Franzetti della Bottega del Romeo – e sono contento che il territorio l’abbia colta. Sono convinto che nell’ambito del cicloturismo il Basso Verbano ha un potenziale enorme che merita di essere valorizzato».