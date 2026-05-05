Spreco alimentare: Gadda: “Social fondamentali per coinvolgere giovani”

La deputata varesina Maria Chiara Gadda mette i social network e i nuovi linguaggi della comunicazione al centro della strategia per combattere lo spreco alimentare. La vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, prima firmataria della legge 166, ha tracciato un bilancio del primo decennio della normativa durante la conferenza dedicata al ruolo degli influencer green, dal titolo Non buttarlo! Il ruolo degli influencer green nel contrasto allo spreco alimentare e nella diffusione delle buone pratiche, in programma oggi, martedì 5 maggio, a Montecitorio.

I DIECI ANNI DALLA LEGGE ANTISPRECO A LA MATERIA DEL GIORNO:

«Ora bisogna capire come diffondere ulteriormente la cultura antispreco e le corrette informazioni sul valore del cibo. Dobbiamo farlo utilizzando nuove parole e nuovi strumenti di comunicazione. In questo i social network possono essere un veicolo potentissimo, soprattutto per coinvolgere quei giovani che sono interessati alla sostenibilità e vogliono dare il loro contributo attivo attraverso il volontariato o con la diffusione di contenuti credibili. È quello che, per esempio, stanno facendo in queste ore i giovani volontari di Equoevento agli internazionali di tennis di Roma. Ma che fanno, ogni giorno, influencer green come Alessio Cicchini attraverso i suoi canali social, o il giornalista Alessio Cannata raccontando il punto di vista dei territori e degli agricoltori. Dietro a un piatto cucinato c’è cultura, identità e una intera filiera da raccontare, e quando attribuiamo valore a questi elementi siamo tutti portati a sprecare di meno». ha concluso.

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