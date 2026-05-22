Sputi in faccia e coltello alla gola, condannato a Varese a due anni
La decisione dopo la denuncia e il processo con rito abbreviato. Previsto un risarcimento di 5 mila euro
La relazione rose e fiori che si trasforma in un inferno. Le vacanze di relax al mare che fanno emergere il peggio dal comportamento di un uomo da cui quella giovane, 27 anni, si vuole allontanare.
Una relazione deterioratasi fra due giovani conviventi e finita in tribunale dopo la denuncia presentata dalla ragazza di Tradate.
Ieri, giovedì, la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Varese, Marcello Buffa, che ha condannato l’uomo a 2 anni e 4 mesi, oltre al risarcimento del danno di 5mila euro a seguito della costituzione di parte civile della vittima, difesa dall’avvocato Corrado Viazzo.
Fra gli episodi contestati, il fatto di essere stata chiusa e pesantemente insultata durante una vacanza in una stanza d’albergo nel 2023, oltre a minacce di morte sui social, fotografie di lei appiccicate a una bottiglia che bruciava e video minatori.
Una situazione che, secondo l’accusa, si sarebbe ripetuta anche dopo la fine della relazione stabile e della convivenza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.