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Sputi in faccia e coltello alla gola, condannato a Varese a due anni

La decisione dopo la denuncia e il processo con rito abbreviato. Previsto un risarcimento di 5 mila euro

Tribunale varese

La relazione rose e fiori che si trasforma in un inferno. Le vacanze di relax al mare che fanno emergere il peggio dal comportamento di un uomo da cui quella giovane, 27 anni, si vuole allontanare.

Una relazione deterioratasi fra due giovani conviventi e finita in tribunale dopo la denuncia presentata dalla ragazza di Tradate.

Ieri, giovedì, la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Varese, Marcello Buffa, che ha condannato l’uomo a 2 anni e 4 mesi, oltre al risarcimento del danno di 5mila euro a seguito della costituzione di parte civile della vittima, difesa dall’avvocato Corrado Viazzo.

Fra gli episodi contestati, il fatto di essere stata chiusa e pesantemente insultata durante una vacanza in una stanza d’albergo nel 2023, oltre a minacce di morte sui social, fotografie di lei appiccicate a una bottiglia che bruciava e video minatori.

Una situazione che, secondo l’accusa, si sarebbe ripetuta anche dopo la fine della relazione stabile e della convivenza.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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