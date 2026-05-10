Stabili ma ancora gravi le condizioni del bambino di due anni investito sabato a Marchirolo
Ad oggi i medici non hanno ancora sciolto la prognosi per via delle fratture e dei traumi subiti dal piccolo. Indagini affidate alla Polstrada
Rimangono gravi, ma stabili, le condizioni del bambino di due anni investito nella giornata di sabato a Marchirolo: il piccolo è stato trasportato in pronto soccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa delle sue condizioni.
Ad oggi i medici non hanno ancora sciolto la prognosi per via delle fratture e dei traumi subiti dal bambino.
Dalla ricostruzione pare infatti che intorno a mezzogiorno di sabato il bambino stesse giocando nel cortile di un condominio, una zona dove sono presenti ingressi privati, box e rimesse. Una donna stava in quel momento eseguendo una manovra con la propria auto, che ha travolto il piccolo.
I genitori hanno caricato il bambino in auto per portarlo in pronto soccorso e a metà strada hanno incontrato i mezzi di soccorso che hanno disposto il trasferimento prima al pronto soccorso del Circolo e poi a Bergamo.
Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Varese, mentre le indagini sono affidate alla Polstrada di Varese.
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