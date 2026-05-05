Startup, IA e nuove competenze: alla LIUC torna la Settimana dell’Innovazione
Tre giorni di incontri dal 12 al 15 maggio con ospiti d'eccezione come Daniele Cassioli ed Elia Bombardelli. Gloria Puliga: «Un'iniziativa aperta a studenti, manager e startupper»
Il futuro bussa alle porte della LIUC – Università Cattaneo. Torna infatti la Settimana dell’Innovazione, una tre giorni di workshop e dibattiti coordinata da Gloria Puliga, Delegata del Rettore all’Innovazione, per esplorare le frontiere dell’Intelligenza Artificiale, i canali di finanziamento per le startup e le competenze richieste dal mercato di domani.
Si parte con i trend del futuro
Il sipario si alza martedì 12 maggio (ore 11:00, Aula Bussolati) con l’evento “Build your future”, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo. L’incontro, pensato per riflettere sulle sfide del domani, vedrà la partecipazione di ospiti che hanno fatto della resilienza e della comunicazione il proprio punto di forza: l’atleta paralimpico Daniele Cassioli, il celebre “prof del web” Elia Bombardelli e Antonello Nakhleh, che racconterà il suo percorso di riscatto da San Patrignano alla carriera nella cinofilia.
Startup e Business Angel
Giovedì 14 maggio (ore 14:30, Auditorium) l’attenzione si sposta sul mondo del fare impresa con lo “Start Up Day”. A un anno dal lancio, l’ateneo farà il punto sul Business Angel Hub, il progetto nato per mettere in contatto le idee ad alto potenziale con gli investitori, confermando il ruolo attivo della LIUC come motore dell’ecosistema dell’innovazione locale.
Scienza e trasferimento tecnologico
La chiusura, prevista per venerdì 15 maggio (ore 14:30, Auditorium), è affidata al “LIUC Open Lab”. Sarà l’occasione per scoprire il lavoro dei 18 centri istituzionali dell’Università, veri e propri laboratori dove la ricerca scientifica si trasforma in modelli concreti di trasferimento tecnologico per le imprese.
L’iniziativa è aperta a un pubblico variegato: dagli studenti delle scuole superiori a quelli universitari, fino ai docenti, manager e startupper interessati a navigare le opportunità del cambiamento. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’ateneo.
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