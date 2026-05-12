Stati Uniti più vicini: Jet Blue ha aperto il nuovo volo Milano Malpensa – Boston

JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’aeroporto di Milano Malpensa (MXP): rafforzamento dell’offerta sulla tratta ma soprattutto debutto della compagnia aerea in Italia.

La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia aerea come principale vettore leisure del New England, migliorando al contempo le connessioni per i clienti in viaggio sull’ampio network JetBlue.

I voli per Milano sono operati con aeromobili A321, che offrono l’esperienza premium Mint® di JetBlue, con suite private dotate di sedute completamente reclinabili e un’offerta gastronomica curata da rinomati ristoranti di New York (i clienti hanno anche spazio dedicato nelle cappelliere, bevande alcoliche gratuite, snack premium, controlli di sicurezza prioritari in alcuni aeroporti e imbarco anticipato).

«L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston», ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. «Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo».

«Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia» ha commentato invece Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano. «L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia».

«L’apertura del nuovo collegamento diretto Milano Malpensa–Boston segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati Uniti” ha detto Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia.

«Il Massachusetts rappresenta per noi un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il MIT e Harvard, lo Stato si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo operato da JetBlue rappresenta quindi un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori».

Boston e Milano: due città d’eccellenza sempre più connesse

JetBlue continua a rafforzare il ruolo di Boston come hub transatlantico, offrendo ai clienti del New England un numero sempre maggiore di opzioni per raggiungere l’Europa con tariffe competitive e un’esperienza di viaggio di alta qualità. Dopo il lancio dei collegamenti da Boston a Madrid ed Edimburgo lo scorso anno, e a Barcellona all’inizio di questa primavera, Milano diventa ora l’ultima novità nella rete europea di JetBlue in partenza dall’Aeroporto Logan.

La rotta per Milano rende inoltre più facile per i clienti di tutti gli Stati Uniti raggiungere una delle città più famose d’Europa. Conosciuta in tutto il mondo per la moda, il design e l’innovazione, Milano offre ai visitatori attrazioni iconiche e un accesso privilegiato al Lago di Como e alle Alpi italiane.

Per i viaggiatori in partenza dall’Italia, Boston rappresenta inoltre la porta d’accesso all’ampia rete di destinazioni servite da JetBlue. In qualità di compagnia aerea di Boston leader nel settore dei viaggi leisure, JetBlue offre un’ampia gamma di servizi dall’Aeroporto Logan verso destinazioni popolari in Florida, California e nei Caraibi; in alternativa, i visitatori possono rimanere a Boston e vivere l’esperienza di una delle città più ricche di storia degli Stati Uniti.

Collegando queste due città, entrambe punti di riferimento internazionali per innovazione, formazione, sport, arte e cultura, JetBlue crea nuove opportunità per i viaggiatori di entrambe le sponde dell’Atlantico di scoprire destinazioni dinamiche, accomunate da una forte vocazione internazionale e da un’identità locale distintiva.