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Stefania Bardelli a luino per sostenere la candidatura di Paolo Nicastri

MAV e Movimento Alternativo iniziano oggi a condividere un percorso civico fondato su una visione comune: dialogo, ascolto e costruzione di una proposta concreta e alternativa ai vecchi meccanismi della politica

Generico 04 May 2026
“C’è un momento in cui una città deve avere il coraggio di scegliere il cambiamento. Deve scegliere di abbandonare le solite facce che rappresentano una politica stantia, autoreferenziale, immobile. Per Luino, quel momento è arrivato. Paolo Nicastri è la novità vera in una politica locale ferma da anni. Basta conoscerlo e parlarci per capire che rappresenta un’occasione concreta per Luino: idee nuove, competenza, energia, libertà dagli schemi e voglia di fare», dichiara Stefania Bardelli, leader del MAV (Movimento Angelo Vidoletti), oggi, sabato, a Luino per sostenere il giovane candidato.

MAV e Movimento Alternativo iniziano oggi a condividere un percorso civico fondato su una visione comune: dialogo, ascolto e costruzione di una proposta concreta e alternativa ai vecchi meccanismi della politica. Una politica che nasce dal territorio, vive il territorio e lavora per sostenerlo davvero. La distanza dai partiti tradizionali è netta, per questo scegliamo di costruire insieme un percorso nuovo, vicino alle persone e ai bisogni reali della comunità.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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