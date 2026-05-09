Stefania Bardelli a luino per sostenere la candidatura di Paolo Nicastri

MAV e Movimento Alternativo iniziano oggi a condividere un percorso civico fondato su una visione comune: dialogo, ascolto e costruzione di una proposta concreta e alternativa ai vecchi meccanismi della politica. Una politica che nasce dal territorio, vive il territorio e lavora per sostenerlo davvero. La distanza dai partiti tradizionali è netta, per questo scegliamo di costruire insieme un percorso nuovo, vicino alle persone e ai bisogni reali della comunità.