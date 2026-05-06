Stefano Tacconi a Porto Ceresio per presentare il libro “L’arte di parare”

L’ex numero uno della Juventus e della Nazionale sarà ospite giovedì 7 maggio alla Palestra Comunale per raccontare il suo percorso di rinascita descritto nel nuovo libro

Porto Ceresio si prepara ad accogliere uno dei volti più noti del calcio italiano degli anni Ottanta e Novanta per una serata che va oltre il semplice racconto sportivo. Giovedì 7 maggio, alle ore 20:30, la Palestra Comunale di via Molino di Mezzo ospiterà Stefano Tacconi per la presentazione del suo libro “L’arte di parare”. Un appuntamento dedicato al coraggio e alla capacità di rialzarsi dopo i momenti difficili che la vita può riservare.

Una vita tra i pali e la sfida più difficile

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale sarà il protagonista assoluto dell’incontro, durante il quale racconterà la propria storia personale e professionale. Il volume, sottotitolato “Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita”, non è solo una cronaca di successi sportivi, ma una testimonianza di resilienza. Tacconi condividerà con il pubblico l’esperienza di chi ha dovuto parare colpi ben più impegnativi di quelli arrivati dal campo di gioco.

Un evento per la comunità

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Porto Ceresio in collaborazione con l’O.D.V. La Scelta. La serata rappresenta un’occasione di confronto diretto con l’autore, permettendo ai cittadini e agli appassionati di sport di ascoltare dalla voce del campione come ha saputo trasformare le difficoltà in una lezione di vita. L’evento viene presentato come «Una storia di sport, vita e coraggio».

Informazioni per la partecipazione

L’incontro si terrà presso la Palestra Comunale situata in via Molino di Mezzo, 26. L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare a questo momento di condivisione culturale e sociale. La presentazione inizierà puntualmente alle ore 20:30.