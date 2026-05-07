Stefano Zuffi a Varese per raccontare il “Paradiso per due” di Giotto e Dante

Domenica 10 maggio alla Chiesa della Motta una conferenza per scoprire come i due giganti dell’arte e della letteratura trasformarono il modo di intendere l’essere umano, e come le loro idee siano ancora attuali oggi

Varese si prepara a un viaggio nel tempo e nella bellezza attraverso le voci di due giganti della cultura italiana. Domenica 10 maggio alle 11:00, la Chiesa di Sant’Antonio alla Motta ospiterà la conferenza Giotto e Dante – Paradiso per due. L’incontro, inserito nel progetto Apriamo alla Bellezza, vedrà come protagonista Stefano Zuffi, storico dell’arte e saggista specializzato nel Rinascimento e nel Barocco.

Il relatore analizzerà il momento storico e artistico in cui l’umanità è tornata al centro del pensiero e della rappresentazione, segnando il passaggio verso la modernità. Attraverso una lettura critica di pittura e letteratura, verranno esplorate le connessioni tra le opere di Giotto e gli scritti di Dante: entrambi capaci di mettere al centro dell’attenzione l’Uomo, la sua intelligenza, ma anche le sue fragilità.

«Un uomo – spiegano gli organizzatori – che guarda il cielo, ma senza esserne annullato. È una svolta profonda: nella lingua, nell’arte, nel modo stesso di stare al mondo. Oggi, mentre l’intelligenza artificiale produce contenuti senza misura umana, questo passaggio torna a essere attuale, quasi necessario».

La conferenza si svolgerà in una cornice d’eccezione, tra le architetture del Bernascone e gli affreschi di Baroffio e Ronchelli, all’interno della chiesa riaperta al pubblico grazie a Italia Nostra. Chi vorrà, potrà fare una donazione per sostenere il progetto Apriamo alla Bellezza: attraverso cui Italia Nostra punta a rendere disponibili ai visitatori la chiesa di Sant’Antonio alla Motta e la chiesa di S. Giorgio in Biumo Superiore.

Per ulteriori informazioni o dettagli è disponibile il numero di cellulare 3518013314 oppure l’indirizzo email italianostrasezvarese@gmail.com.