Storia e passione a Cittiglio: arriva la mostra “Le maglie del ciclismo varesino”

Il countdown verso la Varese van Vlaanderen è ufficialmente iniziato. A 42 giorni dal via della celebre randonnée e gravel che animerà il paese natale di Alfredo Binda il prossimo 21 giugno, gli organizzatori svelano una delle iniziative collaterali più suggestive: la mostra “Le maglie del ciclismo varesino”. Curata dall’associazione Ciclovarese, l’esposizione sarà allestita presso il FeStiAMo Park di Cittiglio. Non si tratta di una semplice esibizione, ma di un viaggio nel tempo attraverso l’estetica e la storia del pedale locale. Protagoniste saranno le maglie rigorosamente in lana, simboli di un ciclismo eroico e pionieristico.

Un omaggio alle radici del pedale

Tra i pezzi forti della collezione spicca la divisa del Club Ciclistico Cardanese, il primo club fondato nel Varesotto, affiancata dai colori delle società che hanno forgiato generazioni di atleti: dal Velo Club Varese Luigi Ganna al G.S. Biancorossi, passando per la S.C. Sestese, la Ju Sport di Gorla Minore, la Lavenese, la Crennense e, naturalmente, la S.C. Alfredo Binda. Uno spazio particolare sarà dedicato anche al settore amatoriale, con le maglie storiche del G.S. Caproni, del Caffè Nazionale di Somma Lombardo, del Velo Club Ire e della S.S. Mornaghese. Gli organizzatori lanciano inoltre un appello: chiunque possieda maglie degli anni Sessanta e Settanta e volesse metterle a disposizione per arricchire l’esposizione può contattare il comitato.

Sport e territorio: i percorsi

Oltre alla cultura, resta centrale l’aspetto sportivo. La S.C. Orinese e Ciclovarese hanno già definito i tracciati per la classica dei “muri” dell’alto Varesotto. L’offerta è ampia e inclusiva: Gravel: due percorsi dedicati, inseriti nel circuito Gravel Circus; Strada: due percorsi per gli amanti dell’asfalto.

Solidarietà e iscrizioni

La manifestazione, inserita nel progetto Varese DoYouBike, conferma la sua anima solidale e attenta alla salute. Grazie alla collaborazione con AIC Lombardia Onlus, all’arrivo sarà distribuito un sacco ristoro “gluten free” per i partecipanti celiaci. Lungo il percorso, i punti di rifornimento saranno invece curati dal Club Il Puma di Taino, dalla S.C. Orinese e dalla Pro Loco di Morosolo.

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma ENDU. Un evento che si preannuncia unico, capace di unire il fascino della sfida sui “muri” varesini alla memoria storica di un territorio che vive di ciclismo.