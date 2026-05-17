StraResca, tutto pronto per la gara più green di Running People

Torna la StraResca. L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio con partenza e arrivo dallo Sport+ Center Melzi di Rescaldina, preceduto sabato 30 maggio dalla shakeout run organizzata insieme al gruppo Rundom e dall’aperitivo finale.

Dopo l’allenamento del sabato, domenica mattina tutti al via per la quarta edizione della manifestazione firmata Sport Più, ultimo appuntamento prima dell’estate del circuito podistico Running People. La partenza è prevista alle 9.15 con tre proposte dedicate a sportivi e famiglie: la 10 chilometri FIDAL competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la Family Run.

Rescaldina e lo Sport+ Center Melzi, attualmente interessato da un percorso di riqualificazione, offriranno anche per il 2026 un tracciato veloce e divertente che attraverserà alcuni dei punti più iconici del paese, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.

«La StraResca è ormai un appuntamento consolidato all’interno del circuito Running People – ha dichiarato il presidente di Sport Più Stefano Colombo –. Una corsa molto apprezzata dagli appassionati, ma anche dalle famiglie e dai giovani che scelgono la Family Run».

Sulla stessa linea il sindaco Gilles Ielo: «È bellissimo vedere la nostra comunità ospitare e vivere una giornata di sport. La forza della StraResca sta nella capacità di unire Rescaldina a Rescalda e superare ogni campanilismo».

A sottolineare il valore sociale della manifestazione è stato anche Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: «Non si tratta soltanto di una corsa o di un evento sportivo, ma di un’occasione capace di mettere insieme persone di tutte le età, famiglie, volontari, associazioni, amministrazioni e realtà economiche locali attorno a valori condivisi che fanno bene alla vita sociale dei nostri paesi».

«Dietro eventi come questo – ha aggiunto – c’è il lavoro di associazioni, volontari, enti locali, sponsor, cittadini e organizzatori che mettono a disposizione tempo, energie e competenze con un obiettivo comune: rendere il territorio più vivo, attrattivo e capace di offrire occasioni di incontro e condivisione».

Scazzosi ha poi ribadito il ruolo educativo e sociale dello sport: «Aiuta a creare relazioni vere tra le persone, combatte l’isolamento e contribuisce a costruire un senso di appartenenza alla comunità che oggi è più importante che mai. Noi non siamo soltanto un istituto di credito, ma una banca di territorio che vuole contribuire concretamente alla crescita sociale, culturale e umana delle comunità in cui opera».

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche l’assessore allo sport Gianluca Crugnola e i partner dell’iniziativa: Vittorio Roda per Fonderie Giorgetti, Simone Rao per il Centro Commerciale di Rescaldina, Giuseppe Zavaglia per Spazio Conad ed Emanuele Ghisellini di ACOF – Olga Fiorini.

La StraResca sarà anche occasione per lanciare un messaggio di inclusione: al via ci saranno infatti anche i ragazzi del Team Down, charity partner della manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.sportpiu.org/stra-resca.