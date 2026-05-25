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Street food, musica e vista lago: alla Schiranna arriva l’Urban Lake Street Food Festival

Dal 29 maggio al 2 giugno cinque giorni di food truck, dj set e intrattenimento sul lago di Varese. Ingresso gratuito e appuntamenti per tutte le età alla Schiranna

I truck dell'Urban & Lake street food festival
Sagre, Fiere e Feste

29 Maggio 2026 - 02 Giugno 2026

Dal 29 maggio al 2 giugno il lungolago della Schiranna si prepara a trasformarsi in un grande villaggio affacciato sul lago tra street food, musica e intrattenimento. Arriva infatti a Varese

Urban Lake Street Food Festival

cinque giorni dedicati ai sapori da tutta Italia e all’atmosfera delle feste all’aperto che accompagnano l’inizio dell’estate.

L’evento animerà Piazzale Roma con una ricca proposta di food truck provenienti da diverse regioni italiane, pronti a proporre specialità per tutti i gusti: hamburger, fritti, cucine dal mondo, dolci e piatti da gustare passeggiando vista lago.

Urban Lake Street Food nel weekend della Schiranna

Non mancherà la musica grazie alla collaborazione con “This Is Not”, che porterà dj set e intrattenimento ogni giorno, dal pranzo fino alla sera, creando un’atmosfera pensata per tutte le età. Il festival vuole essere infatti un appuntamento aperto a famiglie, gruppi di amici e a chiunque abbia voglia di trascorrere qualche ora all’aria aperta tra buon cibo, musica e relax.

La manifestazione si svolgerà alla Schiranna, in Piazzale Roma, da giovedì 29 maggio a lunedì 2 giugno. Gli orari saranno: venerdì dalle 18 alle 24; sabato, domenica e lunedì dalle 11 alle 24; martedì dalle 11 alle 23. L’ingresso sarà gratuito.

Urban Lake Street Food nel weekend della Schiranna

Quando: dal 29 maggio al 2 giugno 2026
Dove: Lungolago Schiranna – Piazzale Roma, Varese

Orari

    • Venerdì 29 giugno, dalle 18 a mezzanotte
    • Da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno, dalle 11 a mezzanotte
    • Martedì 2 giugno dalle 11 alle 23

25 Maggio 2026
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