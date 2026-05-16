Street Food Parade 2026: questo weekend Legnano è capitale dello street food con food truck da tutta Italia

È tornato uno degli appuntamenti più amati della bella stagione a Legnano. Fino a domenica 17 maggio Piazza Trento Trieste ospiterà la nuova edizione della Street Food Parade 2026, il grande evento dedicato al cibo di strada che ogni anno richiama migliaia di persone tra famiglie, giovani e appassionati di cucina provenienti da tutto il territorio.

Con il ritorno del bel tempo, il cuore della città si prepara a trasformarsi in una grande festa a cielo aperto fatta di profumi, musica, convivialità e specialità provenienti da tutta Italia. L’ingresso sarà sempre libero e non sarà necessaria alcuna prenotazione.

Per tre giorni, le vie del gusto viaggeranno su tre e quattro ruote grazie alla presenza di numerosi food truck selezionati, pronti a portare in piazza alcune delle specialità più amate dello street food italiano e internazionale.

Tra le proposte protagoniste di questa edizione ci saranno arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi, hamburger di fassona, pollo arrosto, hot dog, salamelle, cucina greca, cucina messicana, gnocco fritto, schiacciate romane, pinse, fritti, dolci ungheresi e molto altro ancora.

A rendere ancora più speciale il weekend saranno anche gli arrosticini alla brace preparati dalla Contrada San Martino, presenza simbolica di un evento che mantiene un forte legame con il territorio e con la tradizione delle contrade legnanesi.

L’evento, organizzato con Contrada San Martino, punta ancora una volta a creare un’atmosfera adatta a tutte le età, con aree dedicate ai bambini, parco giochi, spazi relax e punti ristoro pensati per vivere l’intera giornata all’aria aperta. Non mancheranno inoltre chiringuiti cocktail e birre, per accompagnare il pubblico dalle ore dell’aperitivo fino a tarda sera.

Tra i food truck presenti ci saranno Arts con i suoi hamburger giganti di fassona, Awakte con le specialità messicane, Monia Greco Itaka con la cucina greca, Kurtos Bakery con i celebri dolci ungheresi, Panzerotti & Friends con i panzerotti baresi, Regrill con bombette e frittini pugliesi e Zucchiati con gli immancabili arrosticini.

Gli orari della manifestazione saranno: venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la Street Food Parade si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della primavera legnanese, capace di unire cibo, intrattenimento e voglia di stare insieme in una delle piazze simbolo della città.