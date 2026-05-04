Studentato di Biumo, inaugurazione per il nuovo parchetto di via Arconati
Sabato 9 maggio il taglio del nastro nell'area riqualificata con il nuovo studentato: previsti tornei di basket, musica dal vivo e un picnic pomeridiano aperto a tutto il quartiere
Il quartiere di Biumo si prepara a festeggiare l’apertura di un nuovo spazio pubblico dedicato allo sport e alla socialità. Sabato 9 maggio verrà ufficialmente inaugurato il parchetto di via Arconati, un’area completamente riqualificata nell’ambito degli interventi legati alla realizzazione del nuovo studentato di Varese. Il progetto restituisce alla comunità un luogo attrezzato dove incontrarsi, fare attività fisica all’aperto e trascorrere il tempo libero.
Uno spazio per lo sport e il relax
La nuova area di via Arconati è stata pensata per rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età. Al suo interno trovano spazio un campo da basket, tavoli da pingpong e attrezzature per il teqball, oltre a panchine e zone d’ombra. Non si tratta solo di un’opera di arredo urbano, ma di un tassello fondamentale per la vita del quartiere, che guadagna così un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione giovanile e non solo.
Il programma della giornata
L’inaugurazione seguirà un programma all’insegna della partecipazione attiva. I cancelli apriranno già alle ore 13.00 per permettere ai cittadini di organizzare un picnic nel prato. Il momento istituzionale è fissato per le ore 15.00 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine. Subito dopo, lo spazio prenderà vita con tornei informali di basket aperti a tutti, sfide a pingpong e momenti musicali che spaziano dalle jam session ai dj set.
Una sinergia tra istituzioni e associazioni
L’evento nasce da una stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e alcune realtà molto attive sul territorio, come l’associazione giovanile Covo e la cooperativa Coopuf. Questa sinergia punta a fare dell’inaugurazione una vera festa di quartiere, dove lo sport e la musica diventano strumenti di integrazione. Per partecipare ai tornei o proporsi per le sessioni musicali è possibile contattare gli organizzatori via email.
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