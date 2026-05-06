Studenti da Gaza nelle scuole italiane: il Ministero stanzia 1,5 milioni per l’integrazione
Il bando del MIM finanzia laboratori di italiano L2, percorsi disciplinari e supporto alle famiglie. Le scuole possono aderire fino al 26 maggio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un bando da 1,5 milioni di euro per sostenere l’accoglienza e l’integrazione scolastica degli studenti provenienti da Gaza. Il provvedimento è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) che accolgono ragazze e ragazzi in fuga dal territorio palestinese, con l’obiettivo di garantire loro continuità didattica e diritto allo studio.
Le scuole potranno attivare laboratori di lingua italiana L2, italiano per stranieri, e percorsi formativi nelle principali aree disciplinari, dall’ambito linguistico-artistico-espressivo a quello matematico-scientifico-tecnologico, per consolidare le competenze di base degli studenti accolti. Il bando prevede inoltre il coinvolgimento attivo del territorio: le istituzioni scolastiche sono chiamate a costruire partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca e reti già operative a livello locale. Un ruolo esplicito è riconosciuto anche alle famiglie e ai genitori degli studenti.
Il ministro Giuseppe Valditara ha commentato il provvedimento richiamando un impegno preso in precedenza: «Ho mantenuto una promessa fatta ai giovani studenti palestinesi che abbiamo accolto fra noi perché non perdessero la possibilità di un futuro degno». Il ministro ha inquadrato la misura all’interno del Piano generale predisposto dal Governo a metà ottobre per la ricostruzione di Gaza, descrivendola come un investimento concreto che comprende la personalizzazione degli apprendimenti, il potenziamento linguistico e il coinvolgimento delle famiglie.
Le scuole interessate possono presentare domanda di adesione entro le ore 18.00 del 26 maggio 2026.
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