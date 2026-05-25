Studenti delle scuole Fermi e San Giulio hanno portato in scena “Mary Poppins” al Teatro Dante
Il progetto teatrale coordinato da Luciana Ferrari ha coinvolto ragazzi e docenti in mesi di preparazione culminati in uno spettacolo applauditissimo
Applausi e tanta emozione al Teatro “Dante” di Castellanza per lo spettacolo teatrale in inglese messo in scena dagli studenti del Liceo Linguistico Potenziato “E. Fermi” e della Scuola Media “San Giulio”. Giovedì 21 maggio i ragazzi hanno portato sul palco “Mary Poppins”, regalando al pubblico una rappresentazione coinvolgente tra musica, danza, recitazione e scenografie curate nei dettagli.
Guidati dalla docente responsabile del progetto Luciana Ferrari, con la collaborazione della professoressa Sara Sommaruga, gli studenti hanno reinterpretato il celebre musical rispettando l’ambientazione della Londra edoardiana, ricreata anche grazie allo skyline realizzato dalla professoressa Sara De Bernardi insieme agli studenti.
Tra canzoni, coreografie, effetti speciali e dialoghi in due lingue pronunciati con sicurezza, i giovani attori hanno saputo conquistare il pubblico, trasmettendo entusiasmo, spirito di gruppo e passione per il teatro. Un lavoro nato da mesi di preparazione e collaborazione, culminato in uno spettacolo che ha unito divertimento e momenti di forte emozione.
Alla serata erano presenti anche il presidente del Teatro Dante Renato Solemi, la dirigente scolastica Ivana Morlacchi e la dottoressa Stefania Mazza, che hanno ringraziato docenti e studenti per l’impegno dimostrato.
Grande apprezzamento anche per il pre-show, durante il quale alcune alunne della scuola media si sono esibite in un numero di canto e ginnastica ritmica legato al contest scolastico “San Giulio’s Got Talent”.
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