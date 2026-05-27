Su Radio Materia un mercoledì tra giovani, benefattori e novità al cinema
Su www.radiomateria.it nuova puntata di Figli di un gol minore, i ragazzi del liceo Arturo Tosi, la Fondazione Pigni e la nuova programmazione del MIV Multisala Impero Varese
Giornata piena a Radio Materia con tre appuntamenti in diretta (alle 15, alle 16,30 e alle 18,00) e una nuova puntata dei podcast Figli di un gol minore e Giù le Mani dall’Europa.
12,00 Figli di un gol minore
Per tutta la settimana potrete ascoltare l’intervista al classe 2005 Alessandro Ovalle Santos, cresciuto nelle giovanili del Varese e oggi in forza all’ASD Sant’Angelo. Il giovane campioncino racconta anche della sua prima convocazione nella nazionale dominicana.
15,00 Che scuola fai – puntata speciale
Terzo e ultimo appuntamento speciale con la trasmissione interamente dedicata agli studenti delle scuole superiori del Varesotto. Oggi tornano a trovarci i ragazzi del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio che condurranno l’intera puntata.
16,30 Soci All Time
Oggi ospitiamo Caterina Russo e la dottoressa Nosetti per parlare della Fondazione Adriana ed Enrico Pigni che si occupa di raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici del Varesotto e della ricerca per le malattie pediatriche in Lombardia.
18,00 Ci facciamo un Cinemiv?
Torna l’appuntamento settimanale con Enrico Signorelli, responsabile della programmazione delle sale del MIV Multisala Impero Varese, che ci racconterà cosa potremo vedere dal 27 maggio al 2 giugno tra nuove uscite, grandi film del passato e cinema d’autore. Seguite la puntata per scoprire la parola d’ordine da dire in cassa e avere diritto alla riduzione sul biglietto oppure scriveteci al 3534848857 per raccontarci la vostra esperienza al cinema.
LE NUOVE USCITE PODCAST
Giù le mani dall’Europa
Infusi creativi
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.