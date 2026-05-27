Su Radio Materia un mercoledì tra giovani, benefattori e novità al cinema

Giornata piena a Radio Materia con tre appuntamenti in diretta (alle 15, alle 16,30 e alle 18,00) e una nuova puntata dei podcast Figli di un gol minore e Giù le Mani dall’Europa.

12,00 Figli di un gol minore

Per tutta la settimana potrete ascoltare l’intervista al classe 2005 Alessandro Ovalle Santos, cresciuto nelle giovanili del Varese e oggi in forza all’ASD Sant’Angelo. Il giovane campioncino racconta anche della sua prima convocazione nella nazionale dominicana.

15,00 Che scuola fai – puntata speciale

Terzo e ultimo appuntamento speciale con la trasmissione interamente dedicata agli studenti delle scuole superiori del Varesotto. Oggi tornano a trovarci i ragazzi del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio che condurranno l’intera puntata.

16,30 Soci All Time

Oggi ospitiamo Caterina Russo e la dottoressa Nosetti per parlare della Fondazione Adriana ed Enrico Pigni che si occupa di raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici del Varesotto e della ricerca per le malattie pediatriche in Lombardia.

18,00 Ci facciamo un Cinemiv?

Torna l’appuntamento settimanale con Enrico Signorelli, responsabile della programmazione delle sale del MIV Multisala Impero Varese, che ci racconterà cosa potremo vedere dal 27 maggio al 2 giugno tra nuove uscite, grandi film del passato e cinema d’autore. Seguite la puntata per scoprire la parola d’ordine da dire in cassa e avere diritto alla riduzione sul biglietto oppure scriveteci al 3534848857 per raccontarci la vostra esperienza al cinema.

LE NUOVE USCITE PODCAST

Giù le mani dall’Europa



Infusi creativi

