Suatoni firma il blitz di Fossano, colpo grosso della Solbiatese nei playoff nazionali

La Solbiatese mette una seria ipoteca sulla finale dei playoff nazionali per la Serie D, espugnando il campo del Fossano per 1-0 nella gara di andata. In un pomeriggio segnato dal caldo torrido e da un grande equilibrio tattico, la formazione nerazzurra è riuscita a strappare il massimo risultato possibile grazie a una rete di Suatoni nel primo tempo, dimostrando solidità difensiva e capacità di sofferenza su un campo difficile come quello dell’”Angelo Pochissimo”. (Foto Facebook –Solbiatese Calcio 1911)

Il lampo di Suatoni decide il primo tempo

La sfida inizia sotto il segno dell’equilibrio, con il Fossano che cerca di prendere in mano le redini del gioco e la Solbiatese pronta a chiudere ogni spazio per ripartire. I padroni di casa si rendono pericolosi con Bosio e recriminano per un contatto tra Quitadamo e Martinez, sanzionato solo con il giallo. Al 31′ arriva l’episodio che sblocca il match: un traversone di Guanziroli viene deviato da Monteiro sulla traversa, la difesa piemontese non riesce a liberare e Suatoni è il più lesto di tutti a ribadire in rete a porta vuota. Il Fossano reagisce e sfiora il pari poco prima dell’intervallo con una punizione magistrale di Giovinco che si stampa sul legno.

Difesa di ferro nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano vistosamente, complici anche i trentatré gradi che rendono difficile mantenere l’intensità. La Solbiatese si compatta dietro, limitando al minimo i rischi e concedendo solo qualche fiammata sporadica a Giovinco e un inserimento di Specchia che non arriva sul pallone per pochi centimetri. I portieri restano sostanzialmente inoperosi per lunghi tratti, con i lombardi bravi a gestire il possesso e a neutralizzare le fonti di gioco avversarie, portando a casa un successo pesantissimo in vista del ritorno.

La soddisfazione della panchina

Al termine della gara, lo staff tecnico sottolinea l’importanza della tenuta mentale del gruppo: «È stata una partita complicata contro un avversario che nel reparto avanzato è veramente forte – il commento dalla panchina della Solbiatese – ma i nostri difensori sono stati straordinariamente sul pezzo. Al momento siamo solo alla fine del primo tempo: siamo sullo 1-0, la strada è ancora molto lunga e giocheremo il ritorno in casa nostra con la ferma volontà di passare il turno».

Testa già al match di ritorno

Nonostante il vantaggio, l’imperativo in casa nerazzurra è non abbassare la guardia per evitare brutte sorprese tra sette giorni. «Non subire gol contro una squadra dal potenziale offensivo così alto significa essere solidi – proseguono i vertici tecnici – ma dobbiamo dimenticare subito i complimenti e tornare ad allenarci con determinazione. Se prima le possibilità erano in equilibrio, adesso la qualificazione pende un pochino dalla nostra parte, ma servirà lo stesso coraggio mostrato oggi per chiudere la pratica».

FOSSANO-SOLBIATESE 0-1

Marcatori: 31’pt Suatoni (S)

Fossano: Zaccone, D’Ippolito, Gironda (44’st Ambrosino), Reymond (1’st Armocida), Marchetti, Quitadamo, Angaramo, Bosio (44’st Bernardon), Giovinco, Marchisone, Sangare (27’pt Specchia). A disposizione: Fazio, Cinquini, El Ouariti, De Riggi, Ribolzi. Allenatore: Fresia.

Solbiatese: Chironi, Guanziroli (44’st Bobbo), Cosentino, Gabrielli, Puka, Guidetti (42’st Galli), Cocuz Neculai, Gasparri (34’st Manfrè), Suatoni (27’st Minuzzi), Martinez (1’st Silla), Monteiro. A disposizione: Cavalleri, Fiorella, Banfi, Lonardi. Allenatore: Gatti.

Arbitro: Paolini di Chieti (Biase e Poggi. IV ufficiale: Romeo di Genova).

Ammoniti: 10’pt Martinez (S);