Subbuteo, a Gorla Maggiore torna la magia del “punta di dito” per i vent’anni del movimento Old

Non è solo un gioco, è una macchina del tempo che corre su un panno verde. Il weekend del 9 e 10 maggio 2026, Gorla Maggiore diventerà la capitale italiana dell’Old Subbuteo, ospitando le celebrazioni per il ventennale del circuito nazionale.

Un traguardo importante per un movimento nato nel 2006 dalla voglia di alcuni appassionati di riportare alla luce quel calcio in miniatura che aveva fatto sognare migliaia di ragazzini negli anni ’70 e ’80.

L’evento, ribattezzato significativamente “eVenti”, è organizzato dall’Old Subbuteo Club Longobardo “Roberto Garagnani” e si terrà presso l’Oratorio San Carlo di via Cesare Battisti 32.

Il programma del weekend

Si comincia sabato 9 maggio alle ore 14.00 con un torneo a squadre (due giocatori per team) intitolato “Le vincitrici della Serie A dell’OSC Longobardo”. Sarà una vera e propria parata di stelle in miniatura: sui campi scenderanno le riproduzioni di squadre iconiche come Milan, Fiorentina, Como, Napoli, Perugia e Juventus, in una sfida che mette in palio la supremazia cittadina del club di Gorla.

Domenica 10 maggio, invece, la scena sarà tutta per il torneo individuale (aperto a 40 giocatori) dal titolo “Scudettate e non”. Dalle 9.00 fino all’ora di pranzo, si sfideranno squadre che nella realtà hanno cucito il tricolore sulle maglie contro quelle che, nonostante il blasone, non sono mai riuscite nell’impresa.

Il paradiso dei collezionisti

Per chi è alla ricerca della miniatura mancante o del pezzo raro, la mattinata di domenica (dalle 9 alle 13) offrirà un’occasione imperdibile: un mercatino amatoriale organizzato in collaborazione con l’OSC Florentia. Sarà possibile trovare materiale originale degli anni ’70, scambiare doppioni o semplicemente ammirare le scatole storiche che hanno fatto la storia del gioco ideato da Peter Adolph nel 1947.

Uno spirito “Old”

Ma al di là dei risultati sul campo, quello che conta a Gorla è l’atmosfera. «Non interessano i discorsi di sport o federazioni, ma il rispetto dell’avversario e il piacere di stare assieme», spiegano gli organizzatori. Lo spirito dell’Old Subbuteo è proprio questo: recuperare quella dimensione relazionale fatta di merende a base di pane e nutella, amicizie nate attorno al tavolo e rivalità goliardiche che profumano di infanzia.

L’ingresso alla manifestazione e al mercatino è libero e gratuito per tutti i visitatori. Per chi volesse approfondire o avvicinarsi a questo mondo, il club di Gorla Maggiore si ritrova ogni giovedì sera (dalle 21.15) all’Oratorio San Carlo. Per informazioni a livello nazionale è attivo il forum ufficiale: oldsubbuteo.forumfree.it.