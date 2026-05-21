Successo per il Premio Rodari a Varese: sabato a Besozzo la festa delle generazioni

Il progetto fuori concorso ha coinvolto gli istituti Stein, Einaudi e Verri insieme agli anziani delle fondazioni Molina, Bernacchi e La Provvidenza per un racconto corale sulla pace

Si è conclusa con numeri da record la prima edizione del Varese Premio Gianni Rodari, un’iniziativa che ha saputo coinvolgere 42 scuole e quasi tremila studenti di tutta la provincia. Oltre al concorso principale, il progetto ha dato vita a un percorso speciale “Fuori Concorso” intitolato «I racconti dei bambini di ieri accompagnati dagli alunni di oggi», capace di mettere in dialogo le generazioni più giovani con gli anziani ospiti delle RSA del territorio sul tema universale della pace.

L’incontro tra le generazioni nel nome di Rodari

Il cuore del progetto non è stato solo la scrittura, ma il confronto umano. Gli studenti di tre istituti superiori hanno varcato le soglie delle strutture per anziani a Varese, Gavirate e Busto Arsizio. Seduti allo stesso tavolo, i “bambini di ieri” e i ragazzi di oggi hanno intrecciato memorie ed emozioni, ispirandosi alla “grammatica della fantasia” rodariana. Questa iniziativa si è inserita nella più ampia ricerca «Fare Comunità», sostenuta da Prefettura, Ufficio Scolastico Territoriale, Università Cattolica e Provincia di Varese.

Le scuole e le strutture coinvolte

Il percorso ha visto la collaborazione tra l’Istituto Stein di Gavirate con la Fondazione Bernacchi e Gerli Arioli, l’Istituto Einaudi di Varese con la Fondazione Molina e l’Istituto Verri di Busto Arsizio con la RSA La Provvidenza. Insieme, studenti e anziani hanno realizzato racconti ed elaborati creativi che ora sono pronti per essere svelati alla cittadinanza, testimoniando come la memoria possa trasformarsi in un seme per il futuro della comunità.

L’appuntamento alla Biblioteca di Besozzo

Tutti i lavori prodotti durante questi mesi di incontri verranno presentati ufficialmente sabato 23 maggio, a partire dalle 14.30, negli spazi della Sala Letture della Biblioteca di Besozzo. Sarà un momento di festa che vedrà riuniti i protagonisti del progetto: gli studenti, i loro docenti e gli ospiti delle RSA coinvolte. Durante il pomeriggio verranno consegnati anche gli attestati di partecipazione come riconoscimento per l’impegno profuso nel tessere questo legame intergenerazionale.

Teatro e cultura a ingresso libero

A coronare l’evento di Besozzo sarà lo spettacolo teatrale «Il Favoloso Gianni», portato in scena dalla Compagnia Teatrale Fiore Che Ride. La rappresentazione, tratta dal libro di Alessandro Colombo, ripercorre la prima vita di Rodari come maestro tra Gavirate e Uboldo. Un’occasione per celebrare il valore della scuola e della memoria collettiva in un pomeriggio speciale aperto a tutti, con ingresso libero e gratuito.