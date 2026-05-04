Sul Lago Maggiore torna il Festival Il Lago Cromatico: musica, eventi e giovani talenti nel segno dei colori

Musica, paesaggi, giovani talenti e un unico filo conduttore: il colore. Torna sul Lago Maggiore il Festival Il Lago Cromatico, che per la sua dodicesima edizione propone un’estate ricca di concerti, eventi e iniziative diffuse tra natura, arte e cultura. È stata presentata nella mattinata di lunedì 4 maggio, nella sala matrimoni del Comune di Varese, la dodicesima edizione della rassegna musicale e culturale estiva organizzata dall’Associazione Musica Libera.

Da maggio ad agosto, gli eventi sul territorio

La nuova edizione si svolgerà da maggio ad agosto, coinvolgendo i territori dei Comuni di Angera, Besozzo, Gavirate, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno (Eremo di Santa Caterina del Sasso), Ranco, Travedona Monate insieme a numerosi musei, associazioni, operatori turistici e commerciali del territorio. Il Lago Maggiore e la bellezza paesaggistica della bassa sponda lombarda rappresentano anche quest’anno gli spunti d’ispirazione del Festival, che nel 2026 sarà dedicato ai colori.

Ogni giorno il lago, i boschi, il cielo e le montagne offrono scenari sempre diversi, restituendo emozioni che trovano una corrispondenza nella musica e nell’arte. Il Festival 2026 si presenta come un’esperienza policroma tra concerti, danza, mostre, visite guidate, passeggiate nella natura, enogastronomia e molto altro, alla scoperta della bassa sponda lombarda del Lago Maggiore. Saranno proposti 21 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi della zona, insieme ad appuntamenti nella natura e sulle sponde del lago, oltre a numerose attività che confermano una programmazione ampia e multidisciplinare.

«Il tema scelto per quest’anno è quello dei colori: prendiamo spunto dalla bellezza del lago, dalla sua ricchezza naturalistica e dal patrimonio del territorio, per poi tradurre tutto questo in musica, con fantasia e molteplici sfumature. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è un intero mese, quello di maggio, dedicato ai giovani: nasce infatti “Lago Cromatico Young”. Saranno oltre 200 gli studenti, provenienti dai licei e dal conservatorio della provincia di Varese, protagonisti di otto concerti. La rassegna proseguirà poi per tutta l’estate con numerosi appuntamenti in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: dall’Eremo di Santa Caterina al Chiostro di Voltorre, dove proporremo un concerto molto particolare per campane e arpa, anche per far conoscere la scuola campanaria presente nel complesso. Tra le altre tappe ci saranno il Parco Castello e le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello, oltre a due concerti all’alba: uno alla collina di San Quirico ad Angera e l’altro sul Lago di Monate, con la partecipazione del jazzista Giovanni Falzone, tra gli altri. Anche quest’anno sarà un percorso ricco da scoprire, pieno di emozioni e, naturalmente, di colori», sottolinea Clara Schembari, pianista e direttrice artistica del Festival Il Lago Cromatico

Il programma del Festival Il Lago Cromatico 2026

Si partemercoledì 6 maggio presso l’Auditorium Club House di Ispra, nella Giornata Mondiale dei Colori, con il primo di otto concerti dove si esibiranno in tutto più di 200 giovani musicisti e studenti del Liceo Musicale A. Manzoni di Varese, dell’Istituto Musicale V. Bellini di Tradate, del Conservatorio G. Puccini di Gallarate e dell’Associazione ImmaginArte.

Un Festival che diventa YOUNG con l’esibizione di cori ed ensemble vocali, orchestre e solisti e con tutta l’energia e le emozioni che solo i giovani sanno dare. Nel dettaglio si passerà dal repertorio vocale mozartiano (6 Maggio_Ispra), all’opera e alla musica da film (8 Maggio_Travedona M.), al repertorio sacro e profano per coro e orchestra (12 Maggio_Angera), al grande repertorio solistico e da camera (13 Maggio_Ispra; 17 Maggio_Angera; 21 Maggio_Ranco; 7 Giugno_Laveno M. ), alla musica leggera (24 Maggio_Angera).

La manifestazione continuerà con le esibizioni di importanti artisti muovendosi tra musica classica e jazz, tra ispirazioni etniche, antico e contemporaneo: un calendario intensissimo con continui rimandi a suggestioni cromatiche e alle sue interpretazioni.

Il 5 giugno la Chiesa di Sant’Alessandro e Tiburzio sarà il centro di un interessante concerto con l’esibizione dell’organista Andrea Trovato e Arianna Cunsolo, ballerina di danza contemporanea. Il repertorio barocco per organo suonato su uno strumento storico (Mascioni) della Provincia di Varese incontrerà la danza contemporanea e d’improvvisazione per un evento di grande valenza artistica e suggestione emotiva. Il 27 giugno presso il MIDeC di Cerro di Laveno Mombello i colori e le loro sfumature saranno il centro del concerto dedicato all’esecuzione del Verklärte Nacht di A. Schoenberg con la partecipazione del sestetto d’archi Progetto Bottega, guidato da Yulia Berinskaya al violino e Luca Franzetti, al violoncello.

Il 3 luglio ci si sposterà alla Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello dove oltre alla possibilità di conoscere l’importante museo dedicato alla tradizione nautica del Lago Maggiore, si potrà assistere al concerto di un’insolita formazione, vibrafono e chitarra, con gli interpreti Roberto Pangrazzi e Luca Lucini ed un repertorio dedicato alla musica del ‘900. Il 23 luglio l’Eremo di Santa Caterina di Leggiuno ospiterà un concerto dedicato all’ottavo Centenario della morte di San Francesco con in repertorio estratto del laudario di Cortona e l’esibizione dell’interessante Ensemble La Manticora, un evento eccezionale sia per la bellezza del repertorio proposto in un sito di grande spiritualità, che per la varietà e rarità degli strumenti medievali che verranno suonati.

Due concerti saranno dedicati alla natura e ai colori dell’alba: il 21 giugno si camminerà nella prima luce del mattino fino alla Collina di San Quirico di Angera per ascoltare Tiziano Tettone e Riccardo Cerutti, tromba; Nicolò Bombelli, trombone. Il 1 Agosto, invece, Giovanni Falzone, importante presenza del jazz internazionale, accompagnato da Nadio Marenco alla fisarmonica proporranno al pubblico un suggestivo concerto all’alba sulle rive del caratteristico Lago di Monate.

Al Parco Castello di Laveno Mombello e alla sua conoscenza è dedicato l’evento che si svolgerà domenica 5 luglio alla mattina con visite guidate, laboratori naturalistici e l’esibizione della Crazy Brass Band.

Un altro ospite d’eccezione del Festival è il noto quartetto vocale femminile Faraualla che si esibirà il 10 Luglio ad Angera. Conosciuto per l’esecuzione del repertorio vocale polifonico a cappella, contenente brani tradizionali e composizioni originali, presenterà il suo ultimo lavoro Culla e Tempesta: brani che parlano di poesia e violenza, divertimento e sacrificio, guerra e resistenza, favole e dura realtà. Sempre a cavallo tra tradizione e musica colta è il progetto proposto dall’interessantissimo D’Esperanto Trio, che si esibirà a Ranco il 16 Luglio. Un altro grande ritorno al Festival è Filippo Gambetta con il suo Choropo Trio, progetto dedicato alla musica brasiliana e sudamericana che si esibirà nell’ultimo concerto di chiusura della manifestazione il 7 Agosto sulla terrazza panoramica della Funivia di Lago Maggiore, caratteristico per l’imponente vista sull’intero Lago.

Sabato 21 Giugno, come ormai da tradizione, si svolgerà in tutto il paese di Ranco e per l’intera giornata la Festa Europea della Musica (XIV edizione). Sarà un giorno pieno di significati: il solstizio d’estate, la giornata dedicata alla luce, alla condivisione e alla gioia, tutto il paese si riempirà di musica con esibizioni nelle piazze e sul lungolago, unendosi alle migliaia di artisti e di città in tutt’Italia e nel mondo aderenti a questa storica iniziativa, nata per celebrare il solstizio d’Estate e prim’ancora la meraviglia dello stare insieme.

Il Festival dedicherà un evento di grande interesse alla Scuola Campanaria del Chiostro di Voltorre, unica realtà legata alla tradizione campanaria di tutta la provincia di Varese. Sabato 13 Giugno il pubblico potrà assistere a un concerto unico nel suggestivo Chiostro per campane e arpa, con la partecipazione della musicista Alessandra Ziveri e del Maestro campanaro Paolo Branchi e dei suoi giovani allievi. Un evento eccezionale per la sua particolarità e di grande suggestione emotiva.

Tra gli altri eventi che accompagneranno la programmazione concertistica va citata l’interessante conferenza del critico e musicologo Danilo Faravelli (12 giugno, Ranco) dedicata ai Colori in musica dal titolo la Vista dell’Udito, dove verranno presentate tutte le ispirazioni del Festival.

Il noto fotografo naturalista Armando Bottelli, invece, accompagnerà il pubblico in un laboratorio di fotografia dedicato alla natura e ai suoi colori all’interno dell’Oasi Bruschera di Angera. Tra le mostre a cui sarà possibile assistere va citata Gabriele Basilico: i libri, i luoghi, dedicata al grande fotografo e che sarà il palcoscenico del concerto del 17 Maggio presso il Kapannone dei Libri di Angera.

Ci sarà la possibilità di visitare importanti siti di interesse storico, artistico e culturale tra cui l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Chiesa romanica Madonna della Neve di Travedona Monate; il Museo delle Officine dell’Acqua, il Chiostro di Voltorre di Gavirate, la Kasa dei Libri di Angera. L’enogastronomia sarà protagonista in molti appuntamenti della manifestazione e anche quest’anno non mancherà l’appuntamento al famoso Ristorante Il Sole di Ranco (9 Luglio). Sarà possibile incontrare gli artisti e chiacchierare con loro durante aperitivi organizzati prima dei rispettivi concerti. Sarà possibile partecipare a due pratiche di Yoga alla mattina presto (21 Giugno e 1 Agosto).

L’iniziativa è patrocinata da Provincia e Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi – Alto Piemonte, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Navigazione Lago Maggiore e Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che credono nella crescita e nell’importanza di questa manifestazione e decidono di supportarla ogni anno. In particolare, si ringraziano: Delta Instrument di Gemonio; Athison – Manifattura Domodossola; CGIL SPI Varese; Associazione Culturale Europea di Ispra e tutti i partner della rassegna.

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito web: www.illagocromatico.com