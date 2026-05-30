Sul sagrato di Arsago Seprio arrivano le canzoni del Coro Divertimento Vocale

Il Coro Divertimento Vocale si esibisce in un concerto sul sagrato della basilica di San Vittore ad Arsago Seprio. L’appuntamento con la formazione musicale è fissato per la serata di sabato 6 giugno.

Il programma della serata prevede una selezione di brani pop-rock. I cantanti saliranno sul palco alle 21 per offrire al pubblico un repertorio caratterizzato da energia, armonie e grandi successi. La direzione musicale dell’evento è affidata al maestro Carlo Morandi.

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà del territorio arsaghese. L’appuntamento ha infatti ottenuto il patrocinio del Comune di Arsago Seprio ed è stato organizzato insieme alla Pro Loco e alla parrocchia di San Vittore Martire.