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Sul sagrato di Arsago Seprio arrivano le canzoni del Coro Divertimento Vocale

Un concerto a ingresso gratuito ad Arsago Seprio con le canzoni più famose del repertorio internazionale

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Il Coro Divertimento Vocale si esibisce in un concerto sul sagrato della basilica di San Vittore ad Arsago Seprio. L’appuntamento con la formazione musicale è fissato per la serata di sabato 6 giugno.

Il programma della serata prevede una selezione di brani pop-rock. I cantanti saliranno sul palco alle 21 per offrire al pubblico un repertorio caratterizzato da energia, armonie e grandi successi. La direzione musicale dell’evento è affidata al maestro Carlo Morandi.

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà del territorio arsaghese. L’appuntamento ha infatti ottenuto il patrocinio del Comune di Arsago Seprio ed è stato organizzato insieme alla Pro Loco e alla parrocchia di San Vittore Martire.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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