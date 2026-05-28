Sulle tracce di Pogliaghi: una mattinata alla scoperta del Sacro Monte di Varese

L’associazione Benandanti e CSV Insubria organizzano per sabato 6 giugno un tour guidato gratuito alla scoperta dell’eredità artistica di Pogliaghi e delle bellezze del borgo

Sabato 6 giugno il Sacro Monte di Varese diventerà lo scenario di un viaggio nel tempo alla scoperta di Lodovico Pogliaghi, artista e collezionista che ha segnato la cultura italiana tra Ottocento e Novecento. L’iniziativa, intitolata “Varese dall’alto – A tu per tu con Lodovico Pogliaghi”, offre una mattinata dedicata al patrimonio storico e paesaggistico di uno dei luoghi simbolo della città, tra arte e curiosità architettoniche.

Il percorso tra casa museo e borgo

L’appuntamento è fissato dalle 10:30 alle 13:00 e prenderà il via dalla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. La dimora, situata in una posizione suggestiva tra la quattordicesima cappella della Via Sacra e la Fontana di Mosè, rappresenta lo scrigno delle collezioni e dell’opera dell’artista. I partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera di fine Ottocento, esplorando gli spazi dove il maestro visse e lavorò.

Dopo la visita alla residenza, l’itinerario proseguirà attraverso le vie del borgo di Santa Maria al Monte. La passeggiata guidata permetterà di approfondire aspetti meno noti della storia locale, mettendo in luce i dettagli architettonici che rendono il borgo un gioiello unico nel territorio varesino, sospeso tra fede e bellezza naturale.

Organizzazione e modalità di partecipazione

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’associazione Benandanti di Tradate e CSV Insubria, nell’ambito del Progetto Urban. Si tratta di un percorso promosso dall’Ambito territoriale di Tradate e sostenuto da Regione Lombardia, pensato per valorizzare l’identità culturale locale e renderla accessibile a un pubblico ampio attraverso la gratuità dell’ingresso.

La partecipazione è libera e gratuita, ma per garantire la qualità della visita e la tutela degli spazi, l’evento è a numero chiuso. È previsto infatti un limite massimo di 25 partecipanti, rendendo necessaria la puntualità per assicurarsi un posto in questo itinerario alla scoperta della “Varese dall’alto”.

L’ingresso è libero e gratuito, è necessaria l’iscrizione che può essere effettuata cliccando qui.