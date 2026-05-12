Super Campus Multisport, torna l’estate dei ragazzi targata Saronno Servizi: sport, piscina e tanto divertimento

Sport, piscina, attività all’aria aperta e orari flessibili per aiutare le famiglie a organizzare l’estate dei propri figli. Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Super Campus Multisport SSD di Saronno Servizi, il centro estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Il campus si svolgerà al Palasport Exbo di via Piave 1 a Saronno e proporrà un programma ricco di attività sportive, momenti di gioco, socialità e laboratori, in un ambiente sicuro e organizzato.

Le attività partiranno il 15 giugno e proseguiranno fino al 14 agosto, con una seconda sessione prevista dal 24 agosto al 4 settembre. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, sono previsti

orari flessibili, ingresso dalle 7.45 alle 9.00 e uscita dalle 16.30 alle 17.30.

Al centro del progetto c’è una proposta ampia e coinvolgente, pensata per far vivere ai ragazzi un’estate dinamica e divertente senza l’utilizzo di dispositivi multimediali. Tra le attività previste ci

saranno: corso di nuoto; basket e pallavolo; tiro con l’arco; pattinaggio; tennis e padel; laboratori dedicati ai più piccoli.

Saranno inoltre messe a disposizione anche altre strutture comunali, tra cui la pista di atletica e il PalaDozio, così da ampliare ulteriormente le possibilità di attività.

Grande attenzione è riservata anche alla flessibilità delle iscrizioni. Le famiglie potranno scegliere tra diverse formule, dalla giornata singola alle settimane multiple, con riduzioni progressive e sconti per fratelli. È prevista un’assicurazione obbligatoria.

L’obiettivo del Super Campus Multisport è offrire ai ragazzi un’estate ricca di esperienze, sport e occasioni di crescita, dando allo stesso tempo alle famiglie un servizio concreto, accessibile e ben organizzato. Tutte le tariffe, le formule di iscrizione e i dettagli aggiornati su sconti e servizi sono disponibili sul sito ufficiale di Saronno Servizi, dove è possibile scegliere la soluzione più adatta alle esigenze della propria famiglia.