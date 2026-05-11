Svegliarsi tra le fiamme ad Arcisate e quella ruggine tra Varese e Busto per la provincia



Oggi vi raccontiamo di un residente di Arcisate che è dovuto fuggire dalla sua casa che andava a fuoco in piena notte e degli eventi per i 100 anni di Varese provincia. Vi diamo notizia anche della riconferma di OpenjoMetis come sponsor di Pallacanestro Varese, di compagni di scuola che si ritrovano dopo 42 anni e di molto altro.