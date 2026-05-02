Taglio delle accise prorogato: sconto pieno sul diesel, ridotto sulla benzina
Il governo interviene nuovamente sui carburanti per contenere i rincari legati alla crisi internazionale, ma introduce una distinzione tra benzina e diesel venendo incontro ai trasportatori
Il governo proroga per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, ma con una novità: lo sconto resta consistente sul diesel mentre viene ridotto sulla benzina. La misura, in vigore da sabato 2 maggio, arriva in risposta all’aumento dei prezzi legato alle tensioni in Medio Oriente.
Come cambia lo sconto
La riduzione resta pari a 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre per la benzina scende a 5 centesimi. Una scelta che segna un cambio di rotta rispetto ai mesi scorsi, quando i tagli erano più uniformi e arrivavano complessivamente fino a 25-30 centesimi tra accise e IVA.
Il provvedimento è stato annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sarà finanziato attraverso le sanzioni Antitrust e l’extragettito IVA.
Diesel favorito per sostenere l’economia
La differenza tra i due carburanti non è casuale. Il governo punta infatti a sostenere in particolare il diesel, considerato strategico per il trasporto merci e per diversi settori produttivi.
In quest’ottica sono previsti anche crediti d’imposta aggiuntivi per gli autotrasportatori.
Effetti sui prezzi
Con il taglio confermato, il prezzo del diesel potrebbe restare sotto la soglia dei 2 euro al litro, mentre l’impatto sulla benzina sarà più contenuto rispetto alle settimane precedenti.
La misura resta temporanea e non introduce un tetto ai prezzi, ma punta a contenere gli effetti immediati dei rincari energetici in una fase di forte instabilità internazionale.
Si tratta di un intervento a breve termine, valido fino a fine maggio, in attesa di capire l’evoluzione dei mercati energetici. Il governo lascia quindi aperta la possibilità di nuovi interventi, in base all’andamento dei prezzi e al contesto geopolitico.
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