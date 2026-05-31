Tamponamento in autostrada ad Ambrì: perde la vita una 37enne
Una vettura con tre persone a bordo ha tamponato violentemente un mezzo pesante che procedeva lentamente in colonna lungo l'autostrada A2 in direzione nord sull'autostrada A2 in Canton Ticino. Gravemente feriti anche un'altra donna di 35 anni e un uomo di 28 anni
Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di sabato 30 maggio lungo l’autostrada A2, nel territorio di Ambrì. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, causando la morte di una donna di 37 anni e il ferimento grave di altre due persone. Il tratto autostradale in direzione nord è rimasto chiuso per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia cantonale.
La dinamica del tamponamento ad Ambrì
Secondo una prima ricostruzione dei fatti comunicata dalle autorità, l’incidente è avvenuto poco dopo le 12:00. Una donna di 35 anni, cittadina italiana domiciliata nel Mendrisiotto, si trovava alla guida di una vettura che procedeva verso nord. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire con esattezza, l’auto ha tamponato violentemente un veicolo pesante che in quel momento stava viaggiando a velocità ridotta a causa della colonna formatasi sulla corsia di destra.
Una vittima e due feriti gravi
L’impatto è stato purtroppo fatale per una delle occupanti del veicolo. La passeggera che viaggiava sui sedili posteriori, una donna svizzera di 37 anni anch’essa domiciliata nel Mendrisiotto, è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare. La conducente e il terzo passeggero, un uomo italiano di 28 anni residente in Italia, hanno riportato lesioni molto serie e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.
L’intervento dei soccorsi e la chiusura dell’A2
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto degli agenti della Polizia cantonale, dei pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG) e del personale sanitario di Tre Valli Soccorso e della Rega, supportati dagli addetti dell’Unità territoriale 4. La presenza dei mezzi di soccorso e la necessità di effettuare i rilievi tecnici hanno imposto la chiusura totale del tratto autostradale interessato, con la predisposizione di deviazioni per gestire il flusso veicolare.
La riapertura del traffico nel pomeriggio
Le operazioni sul luogo del sinistro si sono protratte per tutto il pomeriggio. Soltanto poco prima delle 17:00 l’autostrada A2 in direzione nord è stata riaperta integralmente al traffico. Spetterà ora agli inquirenti della Polizia cantonale ricostruire l’esatta catena degli eventi che ha portato al tragico tamponamento in Valle Leventina.
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