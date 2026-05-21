“Tax the Rich”, anche a Varese Rifondazione Comunista presenta la proposta di legge per tassare i grandi patrimoni
Mercoledì 27 maggio alla Cooperativa di Biumo e Belforte interverranno i rappresentanti del comitato promotore e dei vertici provinciali e regionali del PRC Lombardia
Il Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Varese organizza per mercoledì 27 maggio 2026 alle 20.30 un incontro pubblico dedicato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare “1%EQUO”, la campagna nazionale per l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni. L’appuntamento si terrà nella sala della Cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165 a Varese.
L’iniziativa si inserisce nella campagna di raccolta firme promossa anche sul territorio varesino dal PRC, con l’obiettivo di sostenere una proposta che punta a ridurre le disuguaglianze economiche e rafforzare il principio di giustizia sociale e fiscale.
Secondo i promotori, la legge prevede un contributo compreso tra l’1 e il 3,5% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, esclusa la prima casa, rivolgendosi quindi a meno dell’1% della popolazione italiana. «Più del 99% delle persone non pagherà nulla in più e potrà beneficiare di maggiori servizi pubblici», spiegano gli organizzatori.
All’incontro interverranno Dario Ballardini del comitato promotore 1%EQUO, Antonio Cuomo, segretario della Federazione PRC di Varese, e Matteo Principe, segretario regionale PRC Lombardia.
Per Rifondazione Comunista la campagna rappresenta non solo una proposta legislativa, ma anche un’occasione di confronto pubblico e presenza politica sul territorio in una fase segnata dall’aumento delle disparità economiche e sociali.
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