Taxi boat irregolari sul Lario, arriva la polizia locale: una denuncia

Non si ferma l’attività di monitoraggio della Polizia Locale di Como per garantire la sicurezza urbana e tutelare i numerosi turisti che affollano le rive del Lario. Nel mirino degli agenti è finito ancora una volta il fenomeno dei cosiddetti “buttadentro”, soggetti che spesso operano in modo irregolare proponendo servizi di trasporto privato con modalità invasive e moleste.

L’episodio del 1° maggio

L’ultimo intervento significativo è avvenuto lo scorso venerdì, in occasione della festività del 1° maggio. Durante un servizio di pattugliamento presso l’area della biglietteria della Navigazione Lago, gli agenti hanno sorpreso due persone intente a importunare insistentemente un gruppo di turisti stranieri.

Ai visitatori veniva proposto un servizio di imbarcazione privata (taxi boat) al prezzo esorbitante di 2.000 euro per appena quattro ore di navigazione. Nonostante i turisti avessero espresso chiaramente il loro rifiuto, i due “buttadentro” hanno continuato a incalzarli, arrecando disturbo e disagio.

Aggressione e denuncia

La situazione è degenerata nel momento in cui la Polizia Locale è intervenuta per l’identificazione. Uno dei due soggetti ha assunto un atteggiamento ostile e violento: dopo aver opposto resistenza fisica, ha sottratto con la forza un documento dalle mani di un operatore e ha tentato di darsi alla fuga tra la folla.

L’uomo è stato prontamente bloccato e, oltre alle pesanti sanzioni amministrative per l’attività illecita di adescamento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il bilancio dell’anno

L’attività di controllo dall’inizio del 2026 ha già portato a risultati concreti, con un totale di 52 violazioni amministrative accertate. La maggior parte di queste sanzioni riguarda proprio l’adescamento per servizi di trasporto via acqua, un settore monitorato con estrema attenzione dal Comando di Viale Innocenzo per evitare truffe ai danni dei visitatori e garantire la libera e regolare concorrenza tra gli operatori autorizzati.