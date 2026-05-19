Taxista abusivo tra Malpensa e il lago di Como: patente sospesa e auto sequestrata

Stava trasportando due turisti canadesi dall’aeroporto di Malpensa a un albergo di Menaggio, una delle più suggestive località del Lago di Como, a fronte di una tariffa di 170 euro. Peccato che l’uomo – un ucraino residente a Milano – non avesse la licenza per svolgere il servizio taxi: per questo gli uomini della Guardia di Finanza, che lo hanno intercettato sulla statale Regina (quella che collega Como alla Valsolda) hanno fermato la corsa per sanzionare il conducente.

Il fatto è avvenuto nel fine settimana, nel corso di una campagna di controlli operata dai finanzieri del Comando Provinciale di Como. All’uomo è stata contestata la violazione all’articolo 86 del Codice della Strada, che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria che va da 1.812 a 7.249 euro, ma anche il sequestro amministrativo del mezzo per la successiva confisca e la sospensione della patente di guida.

Il taxista abusivo risultava aver aperto una partita IVA il giorno precedente all’intervento delle Fiamme Gialle ma era ugualmente privo della licenza necessaria per svolgere il servizio. L’uomo è una delle quasi 200 persone controllate nel fine settimana dai finanzieri comaschi che, tra le altre cose, hanno individuato anche un lavoratore in nero nel campo della ristorazione. In questo caso è stata fatta richiesta all’Ispettorato del Lavoro per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.