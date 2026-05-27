Team Undici, uno spettacolare weekend di vittorie mondiali

NOTIZIARIO UISP del 27 maggio 2026

SUPERMOTO – Spettacolare week end per il Team Undici nel Mondiale

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La squadra del Team Undici asd, affiliata UISP, ha avuto un’esaltante risultato al Gran Premio Supermoto della Sardegna, che si è tenuto il 16 e 17 maggio al Sardinia Circuit di Tramatza, con i suoi piloti protagonisti assoluti con pole position, vittorie di gara, e leadership nei Campionati Mondiali. I colori del team hanno dominato la scena.

Marc Reiner Schmidt (S1GP World Championship) ha firmato un weekend perfetto, sigillando il successo assoluto nel Gran Premio con pole position e battaglie spettacolari.

Una prestazione che lo porta a guidare il Campionato Mondiale S1GP con un significativo vantaggio. Leonardo Lapadula (S2 European Championship) ha anch’egli dominato la propria categoria con grande talento. Pole position e vittorie in entrambe le manche gli valgono la leadership del Campionato Europeo S2.

Riccardo Olivier (S2 European Championship) ha ben figurato con due manche consistenti : 10° in gara consolida la sua decima posizione anche nella classifica del Campionato Europeo S2.

In S1GP le sfide ruota a ruota vinte da Schmidt hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, con un

sorpasso all’ultima curva della Final Race che ha consegnato al pilota tedesco ed al Team Undici un successo di quelli che restano nella memoria! Weekend come quello di Tramatza sono frutto dell’ottimo lavoro fatto da Team Undici, e mettono in luce e valorizzano le partnership con gli sponsor e i fornitori tecnici della squadra.

CULTURA E SPETTACOLO – Il made in Italy della danza

Grande successo al Teatro Giovanni XXIII di Cassano Magnago per lo spettacolo “Made in Italy. Icone, terre e sogni”, andato in scena sabato 16 e domenica 17 maggio. L’evento, proposto dall’associazione affiliata Uisp Backstage Studio – Danza & Fitness con il patrocinio del Comune di Barasso, ha visto protagonisti gli allievi dell’anno accademico 2025-2026. Attraverso coreografie originali e musiche evocative, i ballerini hanno emozionato il pubblico con un viaggio unico tra le tradizioni e i simboli dell’identità culturale italiana.

GINNASTICA ARTISTICA – Il grande saggio

Venerdì scorso, al palazzetto dello sport, si è svolto il tanto atteso “Grande Saggio”, l’evento che conclude l’anno sportivo dei corsi di Ginnastica Artistica promossi dal Centro di Formazione Fisico Sportiva con il Centro Studi Sport CSI. La Uisp collabora come partner istituzionale nelle scuole, condividendo con il CSI l’obiettivo di promuovere lo sport di base. L’evento ha visto protagonisti i giovani atleti delle numerose scuole cittadine coinvolte nel progetto guidato da Paola Numeroli.

Durante l’anno, i partecipanti hanno seguito un percorso focalizzato sugli elementi dell’acrobatica a corpo libero, volto a migliorare la destrezza e a promuovere valori come la fiducia in sé e il rispetto. Il saggio è stato una vera festa del movimento, in cui i ragazzi hanno espresso al massimo le abilità tecniche e coreografiche acquisite, davanti a famiglie e istruttori. Un successo che conferma l’importanza di unire lo sport alla continuità educativa.