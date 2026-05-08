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Teatro a Cislago: sabato sera in scena “Flush – Biografia di un cane”

Sabato 9 maggio all’Auditorium “L’Angolo dell’Arte” di Cislago uno spettacolo teatrale ispirato al romanzo “Flush” di Virginia Woolf prodotto dalla compagnia Eccentrici Dadarò

Generico 04 May 2026
Spettacoli

09 Maggio 2026

Sabato 9 maggio l’Auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via Stazione a Cislago ospiterà lo spettacolo teatrale “Flush – Biografia di un cane”, proposto dalla compagnia Eccentrici Dadarò nell’ambito della rassegna “Sconfinamenti”.

L’appuntamento è fissato per le 21 ed è promosso dal Comune di Cislago – Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica e organizzativa della compagnia Teatro dell’Aleph.

“Flush – Biografia di un cane” è uno spettacolo capace di alternare ironia, passione e tensione storica, affrontando temi come il desiderio di libertà e la fragilità della società umana.

La rappresentazione prende spunto dal romanzo “Flush” di Virginia Woolf. L’autrice raccontò la vita di un cocker spaniel compagno fedele della poetessa Elisabeth Barrett. Ma in questa biografia canina c’è l’eco del silenzio delle donne nella letteratura, la ricerca di identità e il desiderio di guardare la realtà da un punto di vista diverso. Un viaggio emotivo e narrativo che intreccia vicende personali e riflessioni sul presente.

Ingresso libero e gratuito.

8 Maggio 2026
di

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Via Confalonieri, 5 - Castronno

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