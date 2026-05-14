Teatro e inclusione sociale: a Varese la Compagnia degli Imperfetti nello spettacolo “L’Antologia dei sogni”

Domenica 17 maggio debutta il nuovo spettacolo nell’ambito del progetto promosso da ASST Sette Laghi che coinvolge operatori sanitari, utenti dei servizi e realtà del territorio in un percorso teatrale dedicato a inclusione, benessere e partecipazione sociale

Domenica 17 maggio alle 16.30 il Teatro Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà “L’Antologia dei sogni”, il nuovo spettacolo della Compagnia degli Imperfetti nato all’interno del progetto “Teatro e Cura” promosso da ASST Sette Laghi.

L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze (SerD), diretto dal dottor Giovanni Pietro Banfi, e utilizza il teatro come strumento di riabilitazione, inclusione sociale e promozione del benessere.

Un progetto che unisce cura e comunità

La Compagnia degli Imperfetti è composta da operatori sanitari, utenti dei servizi e cittadini del territorio. Il progetto coinvolge anche il Gruppo GLP Varese, il CFPIL dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, la Fondazione Piatti e l’associazione Kur’Art.

“L’Antologia dei sogni” rappresenta il risultato del laboratorio teatrale sviluppato nell’ultimo anno all’interno delle attività del SerD. Lo spettacolo affronta il tema dei sogni come desideri, possibilità e prospettive di cambiamento, proponendo un lavoro corale che mette al centro le fragilità individuali e relazionali.

Il teatro come spazio di espressione e inclusione

Attraverso il teatro sociale, il progetto punta a creare occasioni di espressione, partecipazione e cura, favorendo percorsi di inclusione e contrastando situazioni di isolamento ed emarginazione.

ASST Sette Laghi conferma così il proprio impegno verso approcci innovativi alla salute mentale e alle dipendenze, integrando dimensione sanitaria e sociale in un’esperienza condivisa con il territorio.

Lo spettacolo è aperto alla cittadinanza e si terrà al Teatro Auditorium San Giovanni Bosco di via Lazzaro Papi 7 a Varese.

Qui la locandina dello spettacolo