Temporali e grandine attraversano il varesotto: si alza anche l’allerta meteo per vento forte

Una violenta perturbazione a carattere temporalesco ha colpito nel pomeriggio di lunedì 11 maggio la sponda varesina del Lago Maggiore, dopo aver attraversato il Verbano Cusio Ossola.

Il fronte, arrivato intorno alle 15, ha investito prima l’area del Lavenese per poi risalire verso nord-ovest attraversando la Valcuvia — Cittiglio, Gemonio, Orino, Cocquio Trevisago — con un rapido spostamento verso est in direzione del Campo dei Fiori.

Il sistema temporalesco, di notevole intensità, si sta muovendo con velocità sull’arco prealpino varesino con fulmini, grandine e forti precipitazioni.

Cosa dice l’allerta regionale

L’evento rientra nel quadro dell’allerta di Protezione Civile emessa oggi dalla Regione Lombardia alle 13.15. Per la zona Laghi e Prealpi Varesine, che comprende il cuore della provincia, sono in vigore dalla mezzanotte un’allerta arancione per vento forte, la più grave della giornata di domani sull’intera regione, e un’allerta gialla per rischio idrogeologico attiva già da stamane. Per la zona Nodo Idraulico di Milano, che include anche porzioni a sud della provincia di Varese, sono previste allerte gialle per temporali, vento forte e rischio idrogeologico.

Per la giornata di domani, martedì 12 maggio, il documento regionale segnala venti forti dai quadranti settentrionali che coinvolgeranno le Prealpi Varesine fin dalle prime ore del mattino, con raffiche che potranno raggiungere gli 80-90 km/h anche a quote collinari (400-600 metri). I venti sono attesi in calo solo dal tardo pomeriggio.