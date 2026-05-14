Temporali e grandine su Varese e la zona dei laghi

Il fronte temporalesco annunciato è arrivato puntuale sulla provincia di Varese. Dalla tarda mattinata di giovedì 14 maggio celle temporalesche di una certa intensità stanno interessando il capoluogo e l’arco dei laghi prealpini, accompagnate in più punti da grandine.

Le prime segnalazioni che sono arrivate in redazione parlano di chicchi di ghiaccio in zona Capolago, alle porte di Varese, e lungo diverse arterie della città e dei comuni limitrofi. La mappa radar delle precipitazioni mostra in queste ore il nucleo più intenso proprio sul capoluogo e sulla fascia immediatamente a sud, con propaggini che si estendono verso il Verbano e in direzione del Comasco.

LE PREVISIONI

Il quadro era stato anticipato già nei giorni scorsi. Il Centro geofisico prealpino di Varese, per la giornata di oggi, indicava una situazione parzialmente soleggiata sulla Pianura Padana, ma con maggiore nuvolosità su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana e locali rovesci o temporali possibili già in mattinata, in estensione poi alla fascia di pianura nel pomeriggio e in serata. Temperature comprese tra i 9-12°C delle minime e i 16-21°C delle massime, con zero termico tra i 1.800 e i 2.100 metri. Sul fronte dei venti, in quota moderati da Ovest-Sud-Ovest; al suolo deboli o variabili, ma con raffiche sotto temporale, come del resto si sta verificando in queste ore.

L’ALLERTA REGIONALE

Le precipitazioni rientrano nello scenario descritto ieri dalla Protezione civile della Regione Lombardia, che aveva diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 6 di giovedì, con possibili picchi fino a 50 mm in sei ore e segnalazione esplicita della possibile formazione di grandine, oltre a raffiche di vento associate ai temporali fino a oltre 70-90 km/h.

NEI PROSSIMI GIORNI

Sempre secondo il Centro geofisico prealpino, l’instabilità proseguirà anche nella giornata di venerdì, con cielo molto nuvoloso o coperto e rovesci sparsi, in particolare sui rilievi e sull’est della regione nel pomeriggio. Sabato 16 maggio mattinata ancora molto nuvolosa con rovesci sparsi, poi graduale attenuazione e schiarite a partire dal Piemonte. Domenica 17 il tempo dovrebbe tornare in gran parte soleggiato, con qualche nuvola di passaggio e al più isolati piovaschi in montagna.