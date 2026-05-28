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Temporali e raffiche di vento in Lombardia: allerta sul Nord Milano e il Lago di Como

La Protezione civile regionale segnala possibili temporali organizzati e raffiche fino a 75 chilometri orari tra Brianza, Milanese e Pavese

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Allerta meteo gialla per temporali sul nodo idraulico di Milano e sul Lario, mentre non sono previste criticità per la fascia prealpina e per i laghi varesini. È quanto emerge dall’aggiornamento diffuso dalla Protezione civile regionale per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio, e per domani.

Dal tardo pomeriggio sono attesi fenomeni intensi sulla fascia pedemontana comasca e sulla pianura occidentale lombarda, estendendosi in serata anche verso il sud-ovest della regione e l’Appennino.

L’allerta gialla per rischio temporali riguarda in particolare il nodo idraulico di Milano e il Lario, aree dove sono attesi i fenomeni più significativi. Contestualmente è prevista anche una possibile intensificazione del vento tra Brianza, Milanese e Pavese, con raffiche comprese tra 55 e 75 chilometri orari.

Sui settori orientali della pianura i fenomeni temporaleschi risultano invece meno probabili, salvo possibili rovesci in tarda serata sul basso Mantovano. Temporali sparsi sono inoltre attesi in serata sull’Alto Garda e sulle Prealpi bresciane.

Nessuna allerta per la fascia prealpina e la zona dei Laghi varesini

Per quanto riguarda la fascia dei laghi prealpini non sono state emesse allerte specifiche. I fenomeni previsti dovrebbero rimanere localizzati e senza particolari criticità idrauliche o idrogeologiche.

Anche per la giornata di giovedì 29 maggio il quadro meteorologico dovrebbe mantenersi variabile: nella notte potranno persistere rovesci sparsi e locali temporali soprattutto sulla bassa pianura tra Mantovano e Cremonese, mentre in mattinata è attesa una fase più stabile. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di nuovi rovesci isolati sui rilievi centro-orientali.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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