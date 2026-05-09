Terminati lavori sulla pista di Malpensa, in corso le operazioni per la riapertura domenica mattina
I lavori, cosiddetti ventennali, hanno comportato la ricostruzione completa di quasi quattro chilometri di pista sinistra, con rifacimento anche delle segnalazioni luminose per i piloti e la creazione di nuovi canali di scolo per rispondere ai fenomeni anteriori logici e estremi
Sono terminati nella notte tra venerdì otto e sabato 9 maggio i lavori alla pista 35 L di Malpensa, la pista sinistra guardando in direzione nord: nella mattina di sabato sono iniziati i voli del Piaggio P-180 di Enav, l’aereo specializzato per le radio misure. (nella foto di apertura, il velivolo. Sotto, le rotte percorse dall’aeromobile)
Il P-180 era al lavoro a partire dalle 11 nell’area a sud dell’aeroporto, a cavallo tra Novarese e Milanese. Completate le verifiche delle radio misure la pista sarà effettivamente riaperta al traffico civile nella mattina del 10 maggio.
I lavori, cosiddetti ventennali, hanno comportato la ricostruzione completa di tre chilometri di pista sinistra, con rifacimento anche delle segnalazioni luminose per i piloti e la creazione di nuovi canali di scolo per rispondere ai fenomeni meteorologici estremi (lavori finanziati prevalentemente con fondi europei).
Siamo stati in mezzo alla pista di Malpensa per vedere come la stanno ricostruendo
I lavori erano iniziati a metà marzo.
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