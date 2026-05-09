Terminati lavori sulla pista di Malpensa, in corso le operazioni per la riapertura domenica mattina

Sono terminati nella notte tra venerdì otto e sabato 9 maggio i lavori alla pista 35 L di Malpensa, la pista sinistra guardando in direzione nord: nella mattina di sabato sono iniziati i voli del Piaggio P-180 di Enav, l’aereo specializzato per le radio misure. (nella foto di apertura, il velivolo. Sotto, le rotte percorse dall’aeromobile)

Il P-180 era al lavoro a partire dalle 11 nell’area a sud dell’aeroporto, a cavallo tra Novarese e Milanese. Completate le verifiche delle radio misure la pista sarà effettivamente riaperta al traffico civile nella mattina del 10 maggio.

I lavori, cosiddetti ventennali, hanno comportato la ricostruzione completa di tre chilometri di pista sinistra, con rifacimento anche delle segnalazioni luminose per i piloti e la creazione di nuovi canali di scolo per rispondere ai fenomeni meteorologici estremi (lavori finanziati prevalentemente con fondi europei).

I lavori erano iniziati a metà marzo.