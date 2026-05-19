Terra e Laghi porta “Circus Show” a Zibido San Giacomo

Spettacolo, cultura e territorio: continuano le anteprime di Terra e Laghi Festival. Domenica 24 maggio Arteludica presenta lo spettacolo con Giovanni Regazzoni

Tra appuntamenti speciali e spettacoli dal vivo di Terra e Laghi Festival: il Comune di Zibido San Giacomo (MI) ospiterà il 24 maggio alle h 16.00 presso “Piazza Roma” (Festa del Riso) la compagnia Arteludica (BG), con il gioioso spettacolo “Circus Show” dedicato ai bambini e ragazzi.

“Circus Show” di Arteludica è uno spettacolo di animazione e teatro-circo pensato per bambini e famiglie, dove magia, giocoleria, comicità e partecipazione del pubblico si fondono in un’esperienza dinamica e coinvolgente. Clown, artisti di strada, giocolieri e personaggi fantasiosi accompagnano gli spettatori in un viaggio colorato fatto di numeri sorprendenti, gag comiche e momenti di stupore, trasformando ogni evento in una piccola pista circense.

Lo spettacolo alterna esibizioni di abilità – come giocoleria, equilibrismo e magia comica – a momenti interattivi in cui i bambini diventano protagonisti della scena, creando un’atmosfera festosa e immersiva. Il linguaggio semplice e visivo rende “Circus Show” adatto a tutte le età,

con l’obiettivo di trasmettere meraviglia, divertimento e spirito di condivisione.

Un sentito ringraziamento va a tutta l’Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo (MI) ed in particolare al Sindaco Sonia Margherita Belloli e all’Assessore alla cultura Giovanni Luigi Navicello e il per aver scelto uno spettacolo divertente e con una forte valenza educativa indirizzato a tutta la cittadinanza.

Celebriamo 20 anni di storia

Terra e Laghi il Festival teatrale itinerante che attraversa l’area insubrica, celebra quest’anno due decenni di attività con “Geografie del possibile”, il tema della ventesima edizione che si svolgerà da maggio a novembre. Vent’anni di teatro diffuso sul territorio, 44 comuni coinvolti, 85 spettacoli distribuiti nell’arco di sette mesi tra maggio e novembre, e un pubblico che nel corso delle edizioni ha sfiorato le 300mila presenze.

«Celebriamo vent’anni di storia, di incontri, condivisioni e forti emozioni. Celebriamo l’arte, il teatro e il territorio che la ospita, un territorio che è al margine, che è confine, che è spesso dormitorio, che è dimenticato – ha spiegato Silvia Priori, direttrice artistica del festival – Terra e Laghi ha trasformato la geografia in una drammaturgia in cui i confini non sono barriere ma possibilità, in cui le distanze diventano incontro. Nei confini si impara a guardare oltre. Nelle periferie si custodisce il bisogno più urgente di comunità. Nei luoghi dimenticati si accende la scintilla del possibile».