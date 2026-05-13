Terreni, alloggi e l’ex scuola Gorini: ultime ore per le aste degli immobili del Comune di Varese

Ultime battute per il piano di alienazioni lanciato dal Comune di Varese. Scade infatti giovedì 14 maggio alle ore 12.00 il termine perentorio per presentare le offerte d’acquisto relative a dodici beni di proprietà dell’ente pubblico. Un pacchetto eterogeneo che spazia da ex strutture scolastiche a lotti residenziali, fino a piccoli reliquati stradali, messo sul mercato da Palazzo Estense con l’obiettivo di monetizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non più strategico, aprendo a investimenti da parte di privati e imprese.

Il pezzo forte: l’ex scuola Gorini

L’immobile di maggior rilievo inserito nel bando è senza dubbio l’ex scuola media Gorini di via Goldoni, una struttura ormai dismessa da molti anni. Situato in una zona semicentrale e strategica – a ridosso del nuovo ingresso autostradale di largo Flaiano, di viale Europa e ben collegato dai mezzi pubblici –, il complesso non comprende solo il corpo di fabbrica dell’istituto, ma anche un’ampia pertinenza esterna. L’area circostante include infatti una zona pavimentata, l’ex campo da basket, la vecchia pista di atletica e una porzione di verde, configurandosi come un’importante opportunità di riqualificazione per il quartiere.

Villette a San Fermo e terreni nei rioni

Per quanto riguarda il comparto residenziale, il bando propone tre villette a schiera situate in una zona tranquilla e servita nel rione di San Fermo. Gli immobili, distribuiti su più livelli e completi di box auto, partono da una base d’asta compresa tra i 110 mila e i 116 mila euro.

Consistente anche la quota destinata ai terreni, distribuiti in varie zone del territorio comunale:

Valle Olona: in via Belmonte è in vendita un terreno con base d’asta fissata a 105 mila euro.

Ai Duni: un fondo di 1.700 metri quadrati, confinante con il centro sportivo locale, parte da una base di 103 mila euro.

Masnago: un lotto in via Giordani viene proposto con un prezzo di partenza di 3.600 euro.

Sacro Monte: in piazzale Montanari, nei pressi della galleria pedonale che porta alla stazione di valle della funicolare, è all’asta un terreno da 10 mila euro.

I piccoli lotti e i reliquati

Il piano di razionalizzazione del Comune va a toccare anche piccole aree ed ex strade consortili non più utilizzate. Tra queste, un terreno di circa 400 metri quadri in via Oriani (base d’asta 15 mila euro) e un piccolo frammento di suolo di soli 20 metri quadri a Santa Maria del Monte (da 300 euro). Chiudono l’elenco due tratti di ex viabilità vicinale: uno in via Bembo (da 370 euro) e l’altro in via Peri Monti, nella frazione della Rasa, con una base d’asta simbolica di 210 euro.

Tutti i dettagli tecnici, le modalità di partecipazione e la documentazione completa per presentare le offerte entro la mattinata di domani sono consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Varese.