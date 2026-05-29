Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Terzo appuntamento stagionale a Varese con il Festival Barocco de Gli Speziali con il Maestro Antonio Lotti

Venerdì 5 giugno alla chiesa di Sant’Imerio per l’appuntamento musicale con la rassegna arrivata alla XII edizione

FESTIVAL BAROCCO DE GLI SPEZIALI 2026- XII Edizione
Spettacoli

05 Giugno 2026

Terzo appuntamento: MAESTRO LOTTI
Il concerto è incentrato intorno alla figura di Antonio Lotti del quale verrà eseguita la Missa pro defunctis, l’ultima delle sue otto messe. In alternanza ai brani che compongono la messa, verranno eseguite musiche degli allievi di Lotti tra i quali, spiccano i nomi di B.Galuppi,  G.B.Pescetti, B.Marcello e D.Alberti.

Camerata Polifonica di Milano.
Stefano Crosazzo – organo
Nicola Moneta – violone
Giuseppe Reggiori – direttore al cembalo

Maggiori Informazioni

29 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.