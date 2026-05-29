Tempo Libero
Terzo appuntamento stagionale a Varese con il Festival Barocco de Gli Speziali con il Maestro Antonio Lotti
Venerdì 5 giugno alla chiesa di Sant’Imerio per l’appuntamento musicale con la rassegna arrivata alla XII edizione
05 Giugno 2026
Terzo appuntamento: MAESTRO LOTTI
Il concerto è incentrato intorno alla figura di Antonio Lotti del quale verrà eseguita la Missa pro defunctis, l’ultima delle sue otto messe. In alternanza ai brani che compongono la messa, verranno eseguite musiche degli allievi di Lotti tra i quali, spiccano i nomi di B.Galuppi, G.B.Pescetti, B.Marcello e D.Alberti.
Camerata Polifonica di Milano.
Stefano Crosazzo – organo
Nicola Moneta – violone
Giuseppe Reggiori – direttore al cembalo
29 Maggio 2026