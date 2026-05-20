Terzo capitolo per il Forum VareseCultura2030: appuntamento al museo Maga di Gallarate

Il percorso per disegnare il futuro culturale della nostra provincia fa tappa a Gallarate. Lunedì 25 maggio, la sala conferenze del museo Maga ospiterà il terzo incontro del Forum “VareseCultura2030”, un’iniziativa nata per definire il nuovo Piano Strategico per lo sviluppo del sistema culturale nel territorio varesino.

I lavori, che inizieranno alle ore 14:30 , saranno un momento fondamentale di ascolto e condivisione . L’obiettivo principale è infatti quello di raccogliere idee, esperienze e proposte operative direttamente da chi la cultura la fa ogni giorno sul territorio .

Il pomeriggio si aprirà con una prima parte dedicata all’illustrazione dello stato di avanzamento del progetto a cura della Provincia di Varese. Successivamente, la parola passerà alle realtà locali . Le associazioni e le organizzazioni che hanno risposto all’appello presenteranno i propri progetti di collaborazione , proponendo azioni concrete da inserire all’interno del Piano .

Per garantire spazio a tutti, gli organizzatori hanno previsto regole ben precise per le presentazioni: ogni realtà avrà a disposizione un tempo massimo di 5 minuti e potrà proiettare 4 slide. I contenuti dovranno mettere in luce l’identità dell’organizzazione, le attività già svolte o in corso e le proposte per il Piano Strategico. I materiali per gli interventi dovevano essere inviati entro il 20 maggio agli indirizzi della Provincia per permettere una selezione, resa necessaria dall’alto numero di adesioni già registrate.

Il programma della giornata al Maga non si limiterà ai soli interventi frontali. Dopo la finestra dedicata ai contributi locali, dalle ore 17:15 è previsto un momento di networking . Sarà uno spazio informale pensato per permettere ai partecipanti di conoscersi, dialogare, fare rete e sviluppare nuove sinergie in vista degli obiettivi comuni . I lavori si concluderanno ufficialmente intorno alle ore 17:45 .

Il Forum VareseCultura2030 è un’iniziativa promossa dalla Provincia di Varese in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Varese . Il progetto, che vede anche il coinvolgimento operativo della Fondazione Varese Welcome , è un “Emblematico Maggiore” cofinanziato da Fondazione Cariplo e sostenuto da un ampio partenariato che unisce i principali Comuni del territorio e importanti realtà culturali della provincia .