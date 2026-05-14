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Thriller improbabili e amori folli: con “Scrattle” a Varese il pubblico diventa regista per una sera

Sabato 16 maggio al Teatro della Scuola Piccola England debutta il nuovo format de I SenzaTesto: uno spettacolo di improvvisazione teatrale senza copione, tra comicità surreale, cinema inventato sul momento e musica dal vivo

Generico 11 May 2026

Arriva sabato 16 maggio a Varese Scrattle, il nuovo format di improvvisazione teatrale de I SenzaTesto.

In un’atmosfera comica e dal sapore pirandelliano, cinque registi improvvisati si alterneranno nel dirigere (e far dannare) gli attori in scena per creare in tempo reale film, serie e opere teatrali partendo dagli spunti del pubblico: da improbabili thriller a folli storie d’amore, da cinepanettoni a kolossal epici. Ogni storia sarà creata all’istante, senza copione, e sarà il pubblico a decidere quale merita di arrivare al gran finale. L’evento sarà accompagnato dal vivo dalle improvvisazioni musicali di Emanuele Pescia.
QUI il link per prenotazioni

Informazioni
Sabato 16 maggio 2026 – ore 21:00
Teatro della Scuola Piccola England – Via Stadio 38, Varese
Ingresso intero: 12€ Ridotto (under12, soci ISenzaTesto APS, over65): 8€

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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