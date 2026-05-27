Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”. Ecco le date del tour negli stadi 2026

È finalmente disponibile in tutti gli store digitali “Sono un grande (Deluxe)”, la nuova versione del disco di Tiziano Ferro pubblicato lo scorso autunno da Sugar Music. L’album sarà disponibile da venerdì 29 maggio in versione CD in tutti i negozi oltre che in formato CD con poster e CD con poster autografato in esclusiva per Sugar Music (SugarMusic.lnk.to/SONOUNGRANDE_DELUXE).

«Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti – racconta Tiziano Ferro – nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale. Tornare con “Sono un grande”, per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni».

Oltre a “Superstar” con Giorgia (brano che dopo aver raggiunto la vetta della classifica radio è stabile tra i singoli più programmati dalle radio italiane) e “Xxdono” con Lazza (in radio, video e in digitale), le nuove tracce vedono per la prima volta accanto a Tiziano Ferro artisti come Ditonellapiaga e Ariete e per la seconda volta Shiva.

Manca sempre meno al ritorno sul palco di Tiziano Ferro che il prossimo 30 maggio darà il via al suo nuovo tour “Stadi 26” che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400 mila biglietti (per info www.livenation.it).

Queste le date del tour:

30 maggio 2026 – Lignano – Stadio Teghil

06 giugno 2026 – Milano – Stadio San Siro

07 giugno 2026 – Milano – Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico

03 luglio 2026 – Ancona – Stadio Del Conero

08 luglio 2026 – Bari – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina – Stadio San Filippo

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.