“Todos, todos, todos”: a Tradate due serate per capire il tema dell’identità sessuale

C’è un tema che oggi attraversa famiglie, scuole, comunità cristiane, gruppi di amici e rimbalza sui social. Un tema che spesso divide, accende polemiche e genera schieramenti, ma che raramente viene affrontato con il tempo necessario per ascoltare, comprendere e confrontarsi davvero: quello dell’identità sessuale e della cosiddetta “questione gender”.

Per questo, l’Azione Cattolica del Decanato di Tradate ha scelto di non fermarsi agli slogan e proporre due serate pubbliche aperte a tutti, credenti e non credenti, giovani e adulti, con l’obiettivo di creare uno spazio autentico di dialogo e riflessione.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Esercizi di coscienza” e si svolgerà mercoledì 27 maggio 2026 presso l’Oratorio San Luigi di Tradate alle ore 21, con una ripresa la settimana successiva, mercoledì 3 giugno.

Il primo appuntamento del 27 maggio, dal titolo “L’identità sessuale e la questione gender” avrà come relatore il professor don Aristide Fumagalli, teologo e consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede. Una figura autorevole, conosciuta per la capacità di affrontare temi complessi con rigore e profondità, senza rinunciare alla chiarezza e all’ascolto.

L’incontro offrirà uno sguardo multidisciplinare sulla questione: antropologia, biologia, psicologia, etica, dimensione spirituale e dottrina cristiana si intrecceranno in un percorso pensato non per imporre risposte prefabbricate, ma per aiutare a comprendere meglio una realtà che tocca concretamente la vita delle persone.

Ma non ci si fermerà alla teoria. Mercoledì 3 giugno, sempre alle 21 e nello stesso luogo, la parola passerà direttamente all’esperienza vissuta, grazie alle testimonianze dei Giovani Cristiani LGBT+ dell’associazione Il Guado. Un secondo appuntamento, pensato come continuazione del primo, perché dopo l’approfondimento culturale e teologico ci sia l’ascolto delle storie personali. Perché dietro ogni dibattito ci sono volti, percorsi, domande, sofferenze, desideri di appartenenza e ricerca di senso.

La scelta dell’Azione Cattolica del decanato di Tradate nasce dalla convinzione che il confronto autentico non possa esistere senza ascolto reciproco. In un tempo in cui il tema dell’identità sessuale viene spesso ridotto a contrapposizione ideologica, le due serate vogliono offrire qualcosa di diverso: uno spazio libero dai pregiudizi, dove sia possibile informarsi, interrogarsi e magari anche cambiare prospettiva.

A fare da sfondo all’intero percorso è infatti una delle espressioni più forti e provocatorie di papa Francesco: “Todos, todos, todos!”. Un invito che invita a essere una Chiesa capace di accogliere, incontrare e coinvolgere tutti, senza esclusioni.

Ed è forse proprio questa la domanda più interessante che attraverserà le due serate di Tradate: è ancora possibile parlare di temi delicati senza urlare, senza etichette e senza paura del dialogo?

Ingresso libero, senza prenotazione, per informazioni: 3498915462