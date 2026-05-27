Torna a Castiglione Olona il tour segreto della Collegiata

Un percorso tra spazi normalmente inaccessibili, affacci suggestivi e antichi meccanismi: è l’esperienza della “Collegiata segreta”, che permette di scoprire la Collegiata di Castiglione Olona da angolazioni nuove e sorprendenti.

Galleria fotografica “Collegiata segreta”, a Castiglione Olona un percorso fuori dal comune 4 di 7

L’iniziativa accompagna i visitatori attraverso la storia e l’ingegno degli architetti Pietro, Alberto e Giovanni Solari, offrendo l’occasione di osservare da vicino la struttura quattrocentesca del complesso monumentale e la raffinata tessitura dei mattoni delle volte a crociera.

Il percorso consente inoltre di avvicinarsi a elementi storici e funzionali ancora presenti, come l’argano del lampadario fiammingo e le grandi lancette dell’orologio del campanile, testimonianze di un passato in cui arte e meccanica convivevano nello stesso spazio sacro.

Il cammino si sviluppa su tre livelli della Collegiata, lungo 65 gradini: dalla cripta sotto l’altare maggiore, consacrata nel 1425, fino agli spazi superiori affacciati sulla volta affrescata da Masolino da Panicale. Il percorso include anche la sagrestia cinquecentesca, il campanile e una serie di ambienti ricavati nel Settecento sopra la navata meridionale.

Un itinerario che unisce silenzio, architettura e storia, restituendo uno sguardo inedito su uno dei complessi monumentali più significativi del territorio.

Il calendario delle visite è il seguente:

Martedì 2 giugno ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30

Mercoledì 3 giugno ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30

Giovedì 4 giugno ore 15.00, 16.30

Venerdì 5 giugno ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30

Sabato 6 giugno ore 10.30, 12.00, 15.00

La prenotazione è obbligatoria via mail, scrivendo a eventi.collegiata@gmail.com.

Il costo è di 15 € a persona (ingresso e visita).

Non sono previste riduzioni o gratuità.

Le visite, della durata di un’ora, sono per visitatori maggiori di 14 anni.

I sottotetti presentano passaggi che richiedono scarpe comode.