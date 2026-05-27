Torna Estate al Castello di Milano: ecco tutti gli appuntamenti del 2026

Torna Estate al Castello, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del panorama cittadino.

Promossa dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, ideata e prodotta dall’Area Spettacolo e Convenzioni Artistico-Museali in collaborazione con l’Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Museo del Risorgimento, la manifestazione animerà il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco dal 12 giugno al 9 settembre, con una platea in grado di accogliere fino a 2.300 posti.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura: «Estate al Castello è uno degli appuntamenti più amati dell’estate milanese: ogni anno trasforma il Castello Sforzesco in un grande palcoscenico urbano, dove milanesi e turisti, giovani e famiglie si incontrano grazie ai differenti linguaggi dello spettacolo dal vivo, che sia musica, teatro o cinema. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma ricco e trasversale, con artisti italiani e internazionali, eventi gratuiti, comedy, incontri letterari e occasioni per vivere il Castello in modo nuovo, anche grazie all’apertura straordinaria serale, in specifiche date, di alcune sale museali. Un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, mescolando grandi nomi, nuove voci e linguaggi contemporanei, con attenzione all’accessibilità e alla qualità dell’offerta culturale. Estate al Castello continua così a essere un approdo sicuro nelle sere d’estate, simbolo di una Milano sempre più viva e inclusiva».

La direzione artistica porta la firma di Federico Russo, autore di una programmazione che mette in dialogo linguaggi e sensibilità differenti, accogliendo grandi protagonisti e nuove voci della scena culturale italiana e internazionale.

Federico Russo, Direttore Artistico: “Estate al Castello, anche quest’anno, porta sul palco artisti, generi e linguaggi diversi tra loro, per accogliere un pubblico il più possibile variegato e consentire una reale condivisione di esperienze. Altro suo punto di forza è l’identità del Castello Sforzesco: luogo nel cuore di tutti, che riflette, per sua natura, l’inclusività del progetto.

Un’infinità di musica, dalla più ricercata ad autentiche vette del pop, cantautori, band e bande, cori straordinari, tributi alle leggende del passato e… leggende in carne ed ossa si alternano a danza e spettacoli dove musica e pensieri si intrecciano, fino a una altrettanto ricca varietà di racconti in scena, proposti da teatri cittadini, stand-up comedians, podcaster e grandi protagonisti del pensiero contemporaneo”.

Settanta appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand up, danza e cinema animeranno l’estate milanese, con un cartellone trasversale e inclusivo. Biglietti d’ingresso a prezzo calmierato, molti eventi a ingresso gratuito, tra cui le 25 serate dedicate al Cinema. Per le persone con disabilità sono riservati 21 posti a serata, distribuiti secondo una logistica che favorisce la fruizione a pari degli eventi e con personale addetto all’accoglienza. L’anteprima si terrà il 10 giugno, con un concerto della Civica Jazz Orchestra assieme al Coro dei Civici Corsi di Jazz, guest star Enrico Intra.

La Serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di Estate al Castello prosegue con Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei, Erica Mou, Casadilego, Anna Castiglia e Francamente, Angélique Kidjo, Giancane e Zerocalcare, Frankie hi-nrg mc, Alberto Fortis, Noa, Sal da Vinci e Marco Castello. A loro sul palco si alternano tanti protagonisti del pensiero contemporaneo come Umberto Galimberti, Massimo Recalcati, Igor Sibaldi, Vincenzo Schettini, Dario Fabbri, Massimo Cacciari, Federico Buffa, Arianna Porcelli Safonov, e ancora: Le Indagini live di Stefano Nazzi, la comicità di stand up comedians proposti da Queer Panic! e The Comedy Club Night, fino ai monologhi di Jacopo Veneziani, le riflessioni sul pianeta di Mario Tozzi, le domande in diretta dal pubblico per Stefania Andreoli e ancora tanto teatro e musica, da ogni parte del mondo.

Nell’ambito di Estate al Castello 2026, il pubblico avrà per la prima volta l’opportunità di accedere gratuitamente ad alcune sale museali al di fuori degli orari ordinari di apertura, per conoscere le collezioni museali e fare esperienza di attività formative ed educative. Queste aperture straordinarie, proposte dalla Direzione dei Musei del Castello per valorizzare ulteriormente il rapporto tra spettacolo dal vivo e patrimonio culturale e storico-artistico, saranno riservate agli spettatori in alcune serate di Estate al Castello.

Dall’1 al 25 agosto il palinsesto sarà interamente dedicato al Cinema, in una programmazione curata da Cineteca Milano, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano: «Cineteca Milano rinnova il suo programma di “Estate al Castello” con la seconda edizione di “Tutto il bello del cinema”, rassegna inclusiva di grandi film. In programma titoli d’autore sofisticati si affiancheranno a film popolari che appartengono alla memoria di tutti. “Tutto il bello del cinema”, inoltre, conferma la sua attenzione alla città di Milano, omaggiata in vari modi tra cui l’anteprima nazionale della riedizione de “Lo svitato” di Carlo Lizzani con Dario Fo protagonista, nel centenario dalla nascita».

“Tutto il bello del cinema” si articola in cinque sezioni: Sarà perché ti amo, con sei indimenticabili storie d’amore; Sorrisi d’estate, dedicata ai grandi classici della commedia italiana; Happy Birthday, per celebrare anniversari importanti; Nuovi amici, per immergersi con la famiglia in storie straordinarie e Angeli e diavoli: titoli cult di grandi autori. Completano la rassegna due appuntamenti live: con quartetto jazz sulle musiche di Morricone, che precederà la proiezione di Mission, e DJ set in piena atmosfera dance anni Settanta-Disco Inferno, che accompagnerà la proiezione de L’Inferno, film muto del 1911.

Estate al Castello conferma le collaborazioni con produttori e distributori di arte e cultura, realtà consolidate e nuove, grandi e piccole, tutte orientate alla migliore qualità di intrattenimento. Tra queste, la collaborazione con Il Festival della Bellezza, presente con 8 straordinari spettacoli, con i grandi Teatri cittadini come Teatro Carcano, Franco Parenti e Arcimboldi, che vedono nel Castello un proseguimento estivo della loro programmazione, e ancora con le Scuole di Musica, quali la Civica Jazz Orchestra, il Coro dei Civici Corsi di Jazz, il CPM Milan Institute e il St Louis College of Music, oltre a 3 prestigiose scuole civiche raccolte attorno allo stesso progetto di Fondazione Milano.

Questa edizione di Estate al Castello creerà anche un ponte culturale con NAMA Summer Festival, che si terrà dal 12 giugno al 12 luglio nel Parco della Martesana. Il Comune di Milano metterà a disposizione 18 biglietti omaggio per gli eventi di Estate al Castello che saranno estratti domenica 14 giugno nel corso del NAMA Summer Festival.

Si segnala infine, il 15 settembre Apple Music con Today at Apple “Estate al Castello”, performance di artisti e artiste emergenti e di spicco del panorama musicale italiano, che animeranno l’anfiteatro di Apple Piazza Liberty con i loro live set.

Estate al Castello è resa possibile grazie al lavoro e alla passione di tanti operatori dello spettacolo e del mondo della cultura, di partner, sponsor e professionisti preziosi che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna.