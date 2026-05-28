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Torna il Festival dei Laghi Lombardi: quattro mesi di spettacoli tra musica e cultura

Dal 4 giugno al 27 settembre la rassegna coinvolgerà Lombardia, Piemonte e Svizzera con 26 appuntamenti dedicati a musica, teatro e cultura. Il via a Luino con quattro giorni di incontri, concerti e omaggi a grandi protagonisti della cultura italiana

presentazione festival laghi 2026

Dal Lago Maggiore al Garda, passando per il Lario, l’Iseo e il Ceresio: torna il Festival dei Laghi Lombardi, la rassegna diffusa che unisce musica, teatro, incontri e spettacoli nei territori lacustri del Nord Italia. La nona edizione prenderà il via il 4 giugno e proseguirà fino al 27 settembre coinvolgendo cinque province lombarde – Varese, Brescia, Bergamo, Lecco e Sondrio – oltre al Verbano Cusio Ossola in Piemonte e al Canton Ticino.

Il festival è stato presentato a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso insieme ad alcuni protagonisti della manifestazione, tra cui Massimo Boldi, Flavio Premoli e Fabio Treves. La direzione artistica è affidata a Francesco Pellicini.

Da Luino il via alla rassegna

Il cuore del festival batterà inizialmente a Luino, sulle sponde del Lago Maggiore, dove dal 4 al 7 giugno si concentreranno quattro giorni di incontri e spettacoli in collaborazione con il Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino.

Tra gli ospiti attesi ci saranno Mogol, la Treves Blues Band, Cochi Ponzoni, Massimo Boldi, Giorgio Conte e Andrea Vitali. In programma anche omaggi a Piero Chiara, Vittorio Sereni, Dario Fo e Gigi Riva.

Musica, cultura e territorio

La manifestazione, sostenuta da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Varesotto, punta a valorizzare i territori dei laghi attraverso eventi gratuiti che intrecciano musica, comicità, letteratura e cultura locale.

In questo quadro, torna anche “Io sono lago”, il docufilm scritto da Francesco Pellicini e diretto da Thomas Graziani, nato per suggellare l’indissolubile legame tra anima e acqua, per celebrare un luogo del cuore, carico di suggestioni. Il film documentario comprende venti interviste “d’autore”, da Davide Van De Sfroos a Massimo Boldi, da Max Cavallari a Enzo Iacchetti, da Alessandra Faiella ad Andrea Vitali, solo per citare alcuni artisti.
Gli appuntamenti con il docufilm sono ad agosto, rispettivamente l’8 a Cannero Riviera (in Piemonte), l’11 a Montegrino Valtravaglia e il 14 a Lavena Ponte Tresa.

Tutti gli altri appuntamenti del festival sono disponibili sul sito www.festivaldeilaghi.com/

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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