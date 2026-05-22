Il celebre campetto malnatese è pronto a ospitare la quinta edizione moderna dello storico torneo 3 contro 3 in programma il 6 e 7 giugno con in palio le finali nazionali LBA di Viareggio

Il basket di strada più autentico si prepara a riaccendere i motori e l’entusiasmo della provincia. Il celebre campetto di Malnate è pronto a trasformarsi nuovamente nel cuore pulsante della pallacanestro 3 contro 3 con la quinta edizione moderna del Bellavista Playground, lo storico torneo nato in memoria di Riccardo Frangi che dal 1993 rappresenta un punto di riferimento insostituibile per gli appassionati della palla a spicchi.

Il programma della due giorni e le grandi sfide

L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 6 e 7 giugno, quando il campetto malnatese, rinnovato nel 2020 sul modello dei suggestivi ground americani con tanto di retine in acciaio, ospiterà una due giorni di partite non-stop, musica e intrattenimento. Si comincerà la mattina del sabato con il minibasket targato Bugs Malnate dedicato ai più piccoli, per poi dare spazio nel pomeriggio agli Under e, a partire dalle ore 19, alla fase a gironi dei Senior.

La domenica sarà la giornata decisiva con i tabelloni a eliminazione diretta e le attesissime finali. Oltre ai match del torneo, l’evento sarà arricchito dalle spettacolari gare di tiro da tre punti, dalle esibizioni della DAP Dance Art Project e dalle premiazioni che incoroneranno i nuovi re del playground varesino.

In palio il pass per le finali nazionali

Il valore della competizione va ben oltre la gloria locale. La squadra che conquisterà il primo posto nella categoria Senior otterrà infatti il pass per le finali nazionali LBA di Viareggio, dove rappresenterà la Pallacanestro Varese con rimborso spese garantito dalla Lega Basket. Un traguardo prestigioso a cui si aggiunge, per la seconda formazione classificata, l’accesso alle finali nazionali LB3 di Roseto, rendendo le sfide sul cemento malnatese ancora più accese e competitive.

Aperte le iscrizioni per tutte le categorie

I motori organizzativi si sono già attivati per accogliere atleti e appassionati. Per chi desidera mettersi alla prova, sfidare gli amici e tentare la scalata verso le finali nazionali, la macchina organizzativa ha ufficialmente aperto la caccia alle squadre. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per tutte le categorie previste, dai Senior fino ai più giovani del settore giovanile e del minibasket, con l’obiettivo di superare il successo e l’affluenza delle passate edizioni.