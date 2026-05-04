Torna il “Maggio Morazzonese” 2026: cinque serate tra musica, teatro e giovani talenti

Laboratorio Futuro presenta la seconda edizione del Maggio Morazzonese, rassegna di musica e teatro “made in Morazzone” all’aperto, presso il Circolo Cooperativa Il Mondo.

L’associazione culturale Laboratorio Futuro annuncia la seconda edizione del Maggio Morazzonese, rassegna ispirata all’omonima iniziativa promossa negli anni ’80 dalla Biblioteca di Morazzone. La manifestazione valorizza la musica e il teatro locali, offre momenti di incontro culturale all’aperto e dà spazio a giovani formazioni e ai laboratori artistici del territorio.

Programma: Sabato 9 maggio, ore 21:00 — Sing Lab & Vocal Movies; Restituzione dei laboratori corali pop a cura di Solevoci. Sabato 16 maggio, ore 21:00 — The Moochers R&B experience; noto gruppo varesino di Rhythm & Blues e special guest della rassegna. Sabato 23 maggio, ore 21:00 — FareTEatro & MOR than Bass; Saggio finale dei laboratori teatrali e musica dei giovanissimi della Banda MAM. Sabato 30 maggio, ore 21:00 — Sciona River Jazz Band, Traditional jazz, dal Dixieland allo Swing. Martedì 2 giugno, ore 18:30 — L’Eneide. Ovvero siamo tutti figli di Troia… Racconto con musica di e con Michele Bottini, Roberto Dibitonto e Massimo Navone. Luogo Parco del Circolo Cooperativa “Il Mondo” — Via Go redo Mameli 43, Morazzone (sotto il Full Stop Pub).

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno presso l’Oratorio di Morazzone. Ingresso libero. Prenotazione gradita tramite Eventbrite (scansionare il QR Code sul volantino).

Organizzazione e collaborazioni a cura di Laboratorio Futuro. In collaborazione con: ACLI, ANPI, Banda MAM, Cooperativa “Il Mondo”, Oratorio di Morazzone, Pro Loco, Solevoci.

La rassegna riprende lo spirito del Maggio Musicale Morazzonese degli anni ’80 con l’intento di promuovere talenti locali e offrire serate di cultura accessibili a tutti. Gli eventi del 9 e 23 maggio rappresentano anche la restituzione pubblica dei laboratori corali e teatrali organizzati da Laboratorio Futuro durante l’anno.

(Per informazioni contattare: Riccardo Bertacco, riccardo.bertacco@mail.polimi.it, 3336489010)